अमेठी में मुरमुरे वाला बना 'कातिल', कहासुनी के बाद ग्राहकों पर बोला हमला, एक की मौत

यूपी के अमेठी में लाई (मुरमुरा) भूनने के मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. दुकानदार ने दो दोस्तों पर तेजधार फावड़े से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक राहुल यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल है. पुलिस ने आरोपी दुकानदार को पकड़ने के लिए टीमें तैनात की हैं.

आपको बता दें कि एक दुकानदार अशोक कुमार कश्यप ने दो युवकों पर हिंसक हमला कर दिया, जिससे एक युवक की मौत और दूसरा घायल हो गया. यह घटना मंगलवार देर शाम को हुई. मामला अमेठी में भाऊसिंहपुर गांव के पास हुआ. लाई भूनने को लेकर हुए विवाद के कारण दुकानदार ने तेजधार फावड़े से हमला करके इस घटना को अंजाम दिया.

मृतक की पहचान राहुल यादव (25) के रूप में हुई है, जो अपने दोस्त चंदन विश्वकर्मा के साथ नाना के घर आया था. घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया. मौके पर पुलिस लगाई गई है.

विवाद के बाद हिंसक हुआ दुकानदार

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक राहुल यादव और उसका दोस्त चंदन विश्वकर्मा भाऊसिंहपुर गांव में राहुल के नाना के घर आए थे. मंगलवार शाम दोनों अमेठी-कालिखान खुरदिया मोड़ के पास एक शराब की दुकान के पास स्थित लाई की दुकान पर गए. दुकान अशोक कुमार कश्यप चलाता है. लाई भूनने को लेकर दुकानदार और राहुल के बीच कहा-सुनी हुई, जो जल्द ही एक बड़े झगड़े में बदल गई.

फावड़े से किया जानलेवा हमला

विवाद इतना बढ़ा कि दुकानदार अशोक कुमार कश्यप ने आपा खो दिया और लाई भूनने में इस्तेमाल होने वाले तेजधार फावड़े से दोनों ग्राहकों पर कथित तौर पर हमला कर दिया. इस हमले में राहुल यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त चंदन विश्वकर्मा को भी चोटें आईं. दोनों को संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

घटना की सूचना मिलने पर अमेठी की एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने मौके का दौरा किया. एसपी ने बताया कि राहुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है. आरोपी दुकानदार को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं. एसपी ने यह भी कहा कि इलाके में फिलहाल स्थिति सामान्य है.

