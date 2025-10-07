'10 साल की ही सजा होगी न? जान से मार दूंगा...', प्रेमिका की शादी से चिढ़े युवक ने खेला खूनी खेल

उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की शादी किसी और से कराए जाने से नाराज होकर उसके चाचा की हत्या करवा दी. परिवार का आरोप है कि 3 सितम्बर को हत्या के बाद अब तक कोई कार्यवाई नहीं हुई बल्कि पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट बता रही है.

'10 साल ही सजा होती है, जान से मार दूंगा'

पूरा मामला जनपद अमेठी के अमेठी कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर गांव का है जहां के रहने वाले विमल कुमार मर्चेंट नेवी में अबू धाबी में तैनात थे. पिछले कुछ महीनों से उनके बड़े भाई की बेटी का संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तारापुर गांव के रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रंसग चल रहा था. विमल इसका आए दिन विरोध करता था. उसने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए अपनी भतीजी की शादी मुसाफिरखाना के रहने वाले एक लड़के से करवा दी. लेकिन प्रेमी किसी तरह से लड़की के पति का नंबर मिल गया. वह उसके वॉट्सएप पर उसको और प्रेमिका के चाचा को जान से मारने की धमकी देने लगा. वह कहता था कि कि 'जेल जाने की सजा 10 साल ही होती है. जान से मार दूंगा. '

Advertisement

मृतक को आई थी कई धमकियां

वह इस तरह से कई अन्य मैसेज आए दिन करता था, जिसको लेकर मृतक विमल थाने में शिकायत भी कर चुके थे. वहीं बिहार में शिक्षिका के पद पर तैनात मृतक विमल की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है. वे रो रोकर बताती हैं कि पति को आए दिन धमकी मिलती थी. उन्होंने थाने में शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्यवाई नहीं हुई. पति की जान चली गई उसी ने हत्या करवा दी है.

दरअसल, बीते तीन सितंबर को विमल का अमेठी कोतवाली के पूरे प्रेमशाह गांव के पास सड़क किनारे शव मिला था. मृतक के पीछे की तरफ चोट का निशान भी था, जिसके बाद परिजन लगातार कार्यवाई की मांग कर रहे हैं और हत्या का आरोप लगा रहे हैं लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है.

'एक्सिडेंट नहीं हत्या हुई है'

मृतक की भाभी कमलेश ने बताया की वह सुबह से घर से निकले थे फिर हम लोगों को सूचना मिली की उनका एक्सीडेंट हो गया है लेकिन उनको एक्सीडेंट जैसी कोई चोट नहीं लगी थी. हम लोगों का लग रहा है की उनकी हत्या की गई है. मृतक के भतीजे सोनू ने बताया की हम मुंबई में थे, हमे सूचना मिली कि हमारे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है लेकिन हमारे चाचा को मारा गया है. इसके पहले उनको धमकी मिल चुकी है. हम लोग पुलिस के पास गए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई. अमेठी थाना प्रभारी रवि सिंह ने बताया कि साइकिल और मोटर साइकिल में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसकी जान चली गई है.

Advertisement

---- समाप्त ----