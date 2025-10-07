scorecardresearch
 

Feedback

'10 साल की ही सजा होगी न? जान से मार दूंगा...', प्रेमिका की शादी से चिढ़े युवक ने खेला खूनी खेल

अमेठी के भगवानपुर गांव में प्रेमिका की शादी किसी और से होने पर नाराज युवक ने उसके चाचा की हत्या करवा दी. मृतक को पहले से धमकियां मिल रही थीं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. परिजनों का आरोप है कि पुलिस हत्या को हादसा बता रही है, जबकि शव पर चोट के निशान मिले हैं.

Advertisement
X
प्रेमिका की शादी से चिढ़े युवक का खूनी खेल
प्रेमिका की शादी से चिढ़े युवक का खूनी खेल

उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की शादी किसी और से कराए जाने से नाराज होकर उसके चाचा की हत्या करवा दी. परिवार का आरोप है कि 3 सितम्बर को हत्या के बाद अब तक कोई कार्यवाई नहीं हुई बल्कि पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट बता रही है.

'10 साल ही सजा होती है, जान से मार दूंगा'

पूरा मामला जनपद अमेठी के अमेठी कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर गांव का है जहां के रहने वाले विमल कुमार मर्चेंट नेवी में अबू धाबी में तैनात थे. पिछले कुछ महीनों से उनके बड़े भाई की बेटी का संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तारापुर गांव के रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रंसग चल रहा था. विमल इसका आए दिन विरोध करता था. उसने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए अपनी भतीजी की शादी मुसाफिरखाना के रहने वाले एक लड़के से करवा दी. लेकिन प्रेमी किसी तरह से लड़की के पति का नंबर मिल गया. वह उसके वॉट्सएप पर उसको और प्रेमिका के चाचा को जान से मारने की धमकी देने लगा. वह कहता था कि कि 'जेल जाने की सजा 10 साल ही होती है. जान से मार दूंगा. '

सम्बंधित ख़बरें

रायपुर में लॉज के अंदर युवक की हत्या. (Photo: Screengrab)
रायपुर में प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या, फिर थाने में खुद जाकर किया सरेंडर 
Boy sitting
प्रेमिका के नाबालिग बेटे से की अश्लील हरकत, फिर करा दिया प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन 
crime scene
15 साल के छात्र ने फांसी पर झूलकर दी जान, घर वालों ने नहीं होने दिया पोस्टमॉर्टम 
सड़क हादसे में एंबुलेंस चालक की मौत. (Photo: Representational )
अमेठी में सड़क हादसा: रोडवेज बस से टकराई एंबुलेंस, चालक की मौत 
सड़क हादसे में युवक की मौत. (Photo: Representational )
UP: बहन की सगाई से एक दिन पहले उठी भाई की अर्थी, रिश्तेदार को लेकर लौटते समय सड़क हादसे में गई जान 
Advertisement

मृतक को आई थी कई धमकियां

वह इस तरह से कई अन्य मैसेज आए दिन करता था, जिसको लेकर मृतक विमल थाने में शिकायत भी कर चुके थे. वहीं बिहार में शिक्षिका के पद पर तैनात मृतक विमल की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है. वे रो रोकर बताती हैं कि पति को आए दिन धमकी मिलती थी. उन्होंने थाने में शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्यवाई नहीं हुई. पति की जान चली गई उसी ने हत्या करवा दी है. 

दरअसल, बीते तीन सितंबर को विमल का अमेठी कोतवाली के पूरे प्रेमशाह गांव के पास सड़क किनारे शव मिला था. मृतक के पीछे की तरफ चोट का निशान भी था, जिसके बाद परिजन लगातार कार्यवाई की मांग कर रहे हैं और हत्या का आरोप लगा रहे हैं लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है.

'एक्सिडेंट नहीं हत्या हुई है'

मृतक की भाभी कमलेश ने बताया की वह सुबह से घर से निकले थे फिर हम लोगों को सूचना मिली की उनका एक्सीडेंट हो गया है लेकिन उनको एक्सीडेंट जैसी कोई चोट नहीं लगी थी. हम लोगों का लग रहा है की उनकी हत्या की गई है. मृतक के भतीजे सोनू ने बताया की हम मुंबई में थे, हमे सूचना मिली कि हमारे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है लेकिन हमारे चाचा को मारा गया है. इसके पहले उनको धमकी मिल चुकी है. हम लोग पुलिस के पास गए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई. अमेठी थाना प्रभारी रवि सिंह ने बताया कि साइकिल और मोटर साइकिल में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसकी जान चली गई है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement