अमेठी: बारावफात जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश, अराजक तत्वों ने लहराया फिलिस्तीनी झंडा

उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में बारावफात के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान कुछ युवकों द्वारा माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया. जुलूस में शामिल कुछ युवकों द्वारा फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं हैरानी की बात यह है कि थाना प्रभारी को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है.

जानकारी के मुताबिक इन्हौना थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम बारावफात के जुलूस के दौरान हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लेकर लहराया गया. साथ ही पूरे जुलूस में युवक फिलिस्तीनी झंडा लेकर घूमते भी दिखे. युवकों द्वारा झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक हाथ में फिलिस्तीनी झंडा लेकर लहरा रहे हैं और जुलूस में डीजे बज रहा है. इस दौरान युवकों द्वारा कोई नारा भी लगाया जा रहा है. लेकिन डीजे की आवाज के चलते नारा सुनाई नहीं दे रहा है.

हालांकि, इस वायरल वीडियो को लेकर थाना प्रभारी प्रदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा की इस तरह झंडा हमको कहीं नहीं दिखा.

क्यों मनाया जाता है बारावफात?

बारावफात एक तारीख है, जो हर वर्ष इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी-अल-अव्वल में होती है. इस दिन को पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश के दिन के तौर पर याद किया जाता है. यह तारीख भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी होती है.

