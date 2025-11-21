scorecardresearch
 

'सब नोट हो रहा है...', अखिलेश की अधिकारियों को चेतावनी, वाराणसी के दालमंडी में डिमोलिशन रोकने की मांग

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में मेट्रो ट्रेनें सपा की देन हैं, जबकि बीजेपी ने वाराणसी का विकास रोका. उन्होंने चौड़ीकरण को 'पॉलिटिकल डिमोलिशन' और संकीर्ण सियासत की साजिश बताया. अखिलेश ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए डिमोलिशन तत्काल रोकने की मांग की.

लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता (Photo- Screengrab)
लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता (Photo- Screengrab)

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यूपी में मेट्रो सहित तमाम विकास कार्य सपा की देन हैं, जबकि बीजेपी ने वाराणसी का विकास रोका है. उन्होंने वाराणसी में हो रहे डिमोलिशन (तोड़ने) को 'पॉलिटिकल डिमोलिशन' और संकीर्ण सियासत की साजिश बताया और अधिकारियों को चेतावनी दी.

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि इन्होंने लखनऊ का मॉल बेच दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वाराणसी में न तो वरुणा नदी साफ होने दी और न ही रिवर फ्रंट बनने दिया. 

यह भी पढ़ें: 'हमारे ऊपर भी बुलडोजर चलवा देते', मेरठ में कॉम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा, BJP नेता को महिला ने सुनाई खरी-खोटी

सपा मुखिया ने दावा किया कि आज यूपी में जो भी मेट्रो ट्रेन बन रही हैं, वे सब समाजवादी पार्टी की देन हैं, और वाराणसी में भी मेट्रो का DPR उनकी सरकार ने दिया था. उन्होंने साफ कहा कि वाराणसी का विकास बीजेपी ने रोका है.

अखिलेश यादव ने वाराणसी में हो रहे चौड़ीकरण की योजना को 'पॉलिटिकल डिमोलिशन' करार दिया. उन्होंने कहा कि यह इतिहास और हेरिटेज बचाने के लिए नहीं, बल्कि इनकी संकीर्ण सियासत की साजिश है. 

यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर में बुलडोजर एक्शन: श्मशान की जमीन से हटा अवैध कब्जा, दर्जन भर मकान जमींदोज, रोते दिखे परिवार

अखिलेश ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे जो कर रहे हैं, सब नोट हो रहा है. अखिलेश ने दालमंडी के लोगों को डराने का आरोप लगाते हुए कहा, "दालमंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं." उन्होंने मांग की कि यह डिमोलिशन तत्काल रुकना चाहिए. 

बकौल अखिलेश- भाजपा सरकार की नीति लोगों को डराकर कारोबार न करने देने की है. हर किसी को अपनी बात कहने का हक है. भाजपा वाले सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. ये संकीर्ण सोच है और गहरी साजिश है. किसी की जीविका छीनने का अधिकार सरकार को कैसे मिला.

---- समाप्त ----
