'50000 वोट काटने की तैयारी', अखिलेश यादव ने बीजेपी-चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. अखिलेश ने दावा कि आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर समाजवादी पार्टी का वोट कटवाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं.

जिन सीटों पर हम जीते वहां वोट काटने की तैयारी: अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी को जानकारी मिली है कि 2024 में जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, वहां करीब 50,000 वोट हटाने की तैयारी हो रही है. अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा, 'BJP और चुनाव आयोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती, वहां के 50,000 वोट काट दिए जाएं, हम लोग सतर्क हैं. यही योजना वो पश्चिम बंगाल में भी लागू करने जा रहे हैं.'

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत विपक्ष के वोटरों का लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश नई बात नहीं है, लेकिन अब इसे संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लगातार बूथ स्तर पर समीक्षा कर रही है और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि हर वोटर का नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज रहे.

SIR की समयसीमा बढ़ाई जाए: अखिलेश

अखिलेश यादव ने इस दौरान मांग की कि चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को एक SOP जारी कर दे ताकि पता चले क्या करना है. अखिलेश यादव ने यूपी में SIR का समय बढ़ाए जाने की भी मांग की और कहा कि यूपी में चुनाव अभी दूर है. उन्होंने कहा, हर विधानसभा में 50 हजार वोट काटने की साजिश को हम समाजवादी लोग पूरा नहीं होने देंगे.

