अखिलेश ने मृत BLO के परिवार को दिए ₹2 लाख, बोले- वोट छीनने की साजिश कर रही BJP

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शनिवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला. मलिहाबाद में मृत हुए BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) विजय वर्मा के परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देते हुए उन्होंने सरकार से 1 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की.

अखिलेश ने बीजेपी को 'माफियाजीवी पार्टी' करार देते हुए वोट कटौती, SIR सर्वे की जल्दबाजी और संवैधानिक अधिकार छीनने की साजिश का आरोप लगाया. अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की शुरू से मांग रही है कि BLO पर कोई काम का दबाव न बनाया जाए.

SIR के बाहने वोट छीनने की साजिश

उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी SIR सर्वे में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को सहायक बनाया जा रहा है. SIR के बहाने ये वोट छीनने की साजिश रच रहे हैं. बाबा साहब (डॉ. भीमराव अंबेडकर) के दिए संवैधानिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है.

BLO विजय वर्मा के परिजनों को आर्थिक सहायता

सपा प्रमुख ने मलिहाबाद में BLO विजय वर्मा की मौत पर दुख जताते हुए उनके परिवार को 2 लाख रुपये की मदद दी. उन्होंने कहा कि यह घटना BLO पर बढ़ते दबाव का नतीजा है. 'हमारी सरकार से मांग है कि परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी जाए.' सपा प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर BLO पर दबाव जारी रहा तो पार्टी इसका विरोध करेगी.

अखिलेश ने उपचुनावों में चुनाव आयोग (EC) की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'उपचुनाव में चुनाव आयोग चुप बैठा रहा. बूथ लूटवा दिए. सभी के CCTV फुटेज मौजूद हैं.'

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हार के बाद बौखला गई है और अब वोट कटौती की साजिश रच रही है.

राजीव राय की चिट्ठी का जिक्र

सपा सांसद राजीव राय ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि घोसी लोकसभा सीट की हर विधानसभा से 20 हजार वोट काटे जा रहे हैं. 'ECI की वेबसाइट से कोई भी जानकारी ले सकता है. बीजेपी संसाधनों में मजबूत है, इसलिए वो नोएडा की एक कंपनी से पूरा डाटा इकट्ठा कर रही है.'

बीजेपी पर बोला हमला

उन्होंने बीजेपी को 'सांप्रदायिक' बताते हुए कहा, 'जब से हारे हैं, तब से इनके समझ नहीं आ रहा क्या करना है, इसलिए वोट काटे जा रहे हैं.'

सपा प्रमुख ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उसे 'माफियाजीवी पार्टी' बताया. उन्होंने कहा, 'बीजेपी में NEET माफिया, स्क्रैप माफिया और सिरप माफिया हैं. जौनपुर तो 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' वाला जिला है.' उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, 'बाबू सिंह कुशवाहा को हराने के लिए, मुंबई के लोगों को हराने के लिए कैसी साठगांठ होती थी.'

