'एनकाउंटर होगा... कल रात ही पता चल गया था', गोरखपुर मामले पर बोले अखिलेश यादव; इशारों में पुलिस अधिकारी का किया जिक्र

गोरखपुर में हुई घटना के बाद एडीजी/एलओ अमिताभ यश ने जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट ली. इस बीच, पुलिस ने एक आरोपी रहीम को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, जो दीपक हत्याकांड में शामिल बताया जा रहा है. अब इस पूरे मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव (File Photo)
सपा प्रमुख अखिलेश यादव (File Photo)

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोरखपुर के दीपक गुप्ता हत्याकांड का जिक्र कर यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने पुलिस द्वारा एक आरोपी का एनकाउंटर करने पर कहा कि एक अधिकारी कल वहां गए थे, इसलिए पहले से पता था यह होगा. आखिर एनकाउंटर की जरूरत क्यों आई, पहले से आपकी पुलिस क्या कर रही थी. 

दरअसल, बीते दिन एडीजी/एलओ अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे थे. उन्होंने घटना के बारे में जिले के अधिकारियों से डिटेल रिपोर्ट ली. खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया था. इस क्रम में आज रहीम नाम के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया. वह दीपक हत्याकांड में शामिल बताया जा रहा है. अब इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. 

बकौल अखिलेश यादव- सीएम खुद गोरखपुर इतना जाते हैं, तो वह क्या कर रहे थे. इतना तो हम सैफई नहीं गए होंगे. एनकाउंटर दिखावे में किया गया है. इससे क्राइम नहीं कम होगा. हर जगह अपनी जाति के लोगों को बिठाएंगे, तो कैसे काम होगा. एनकाउंटर का दिखावा इसीलिए किया गया है, ताकि अपनी नाकामी छुपाई जा सके. एनकाउंटर होगा ये कल रात ही पता चल गया था, जब वह अधिकारी वहां पहुंचे थे. सब होगा लेकिन कानपुर के अखिलेश दुबे पर आगे कोई कारवाई नहीं होगी. 

वोटर लिस्ट का जिक्र, कश्यप समाज का समर्थन 

अखिलेश ने कहा कि बागपत, नोएडा और गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं ने हमें जानकारी दी कि कश्यप समाज की आबादी बहुत है, लेकिन गिना नहीं जाता. कश्पय समाज अगर गिना जाएगा तो ज्यादा निकलेगा. पाल, विश्वकर्मा और प्रजापति समाज वेस्ट यूपी में बहुत है. इसलिए पार्टी कार्यालय को इनकी गिनती सही बताई जाए, जिससे हम सही रणनीति बना पाएं. 

गोरखपुर की घटना का जिक्र 

सपा प्रमुख ने आगे कहा कि गोरखपुर में जो घटना हुई, उसका कारण यह है कि वहां बड़े पैमाने पर गोरखधंधा चल रहा है. जमीनों का और उत्पीड़न का गोरखधंधा. वहीं की पुलिस ने एक होटल में घुसकर कानपुर के व्यापारी को पीट-पीट कर मार डाला था.  

बीते दिन एक लड़का (दीपक गुप्ता) जो डॉक्टर बनता, अपने परिवार का सहारा बनता, उसकी जान चली गई. जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सोचो तो कैसे उसकी जान ली गई. कितना भयावह दृश्य था. सरकार बताए उनके राज में किसकी तस्करी हो रही थी. ऐसे कारोबार को बढ़ाने का काम बीजेपी ने ही तो किया है. इसलिए भारत उस चीज के एक्सपोर्ट में नंबर एक हो गया है. 

