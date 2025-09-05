सालों ने 'क्लेशी जीजा' के मुंह में ठूंसा कपड़ा, बांधकर डाला कार की डिग्गी में और...बहन ने की थी शिकायत

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक शख्स को अपनी पत्नी के साथ क्लेश करना भारी पड़ गया. उसे सरेआम फिल्मी स्टाइल में किडनैप कर लिया गया. मामला तब सामने आया जब कार सवार कुछ लोग एक शख्स को हाथ-पैर और मुंह बांधकर डिक्की में डालकर सीधे पुलिस चौकी पहुंच गए. ये चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी भी अचानक ये सब देखकर हैरान रह गए.
जीजा से नाराज होकर मायके आ गई थी बहन
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित शख्स की पहचान गांव निवासी हरदेव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हरदेव का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था. विवाद के बाद पत्नी नाराज होकर अपने मायके, सादाबाद चली गई थी. इसी बात से खफा होकर पत्नी के भाइयों और हरदेव के बेटे ने मिलकर आज सुबह गांव में पूजा कर रहे किसान हरदेव पर धावा बोल दिया.
सालों ने हाथ पैर बांधे और मुंह में ठूंसा कपड़ा
परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने हरदेव के हाथ-पैर और मुंह बांधकर उसे जबरन कार की डिक्की में डाल लिया और सीधे चौकी ले आए. इसी बीच हरदेव के परिवारजन भी पीछे-पीछे चौकी पहुंच गए और कार सवार आरोपियों से भिड़ गए.
पुलिसवालों में डिग्गी खोली तो रह गए स्तब्ध
पुलिसकर्मियों ने तत्काल दोनों पक्षों को अलग कराया और डिक्की में बंद हरदेव को बाहर निकाला. पुलिस वालों द्वारा हरदेव को कार से बाहर निकालने का वीडियो सामने आया है. इसमें दिख रहा है कि जैसे ही डिग्गी खोली जाती है तो हरदेव बंधे हाथ पांव और मुंह में ठुंसे कपड़े से साथ छटपटा रहा है. पुलिसकर्मी बहुत तेजी के साथ उसके हाथ पैर खोलते हैं. इसके बाद वे उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं.
थाना प्रभारी निरीक्षक हंसराज भदोरिया ने कहा कि हरदेव को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.