लखनऊ: पत्नी को छोड़ने जा रहा था मायके, बीच रास्ते रोकी बाइक, फिर पति ने उठाया खौफनाक कदम

लखनऊ में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. पीजीआई क्षेत्र के कल्ली पश्चिम निवासी 26 वर्षीय बबलू शर्मा ने पत्नी से विवाद के बाद चिनहट स्थित इंदिरा नहर में कूदकर अपनी जान दे दी. घटना के समय बबलू ने अपनी पत्नी पूजा को कुछ दूरी पहले बाइक से उतार दिया था और फिर कुछ आगे जाकर नहर में छलांग लगा दी.

रविवार दोपहर पुलिस ने उसका शव इंदिरा नहर से बरामद किया. घटना के दिन बबलू विवाद के पत्नी ने मायके छोड़कर आने की बात कही थी जिससे नाराज था बबलू. मृतक के परिजनों के मुताबिक, दिवाली पर ससुराल रोकना चाहता था पत्नी को लेकिन पत्नी नहीं मानी.

पुलिस के अनुसार, बबलू मूल रूप से बाराबंकी के धारूपुर असंधरा गांव का रहने वाला था और पेशे से बढ़ई था. करीब पांच माह पहले उसकी शादी दरियाबाद निवासी पूजा से हुई थी. बबलू के मौसा श्रीकांत ने बताया कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे. शनिवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बबलू पत्नी को मायके छोड़ने के बहाने घर से निकला.

चिनहट स्थित इंदिरा नहर के पास पहुंचने पर बबलू ने पत्नी को बाइक से उतार दिया और कुछ दूरी पर जाकर नहर में कूद गया. कुछ देर बाद जब पूजा ने पति को तलाशा तो उसे किनारे पर बाइक और बबलू का सामान मिला. उसने तुरंत परिवार और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की और लगभग 24 घंटे की तलाश के बाद रविवार शाम शव बरामद किया गया.

Advertisement

चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि बबलू के घरवालों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है. प्राथमिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद परिवार और इलाके में शोक का माहौल है.

---- समाप्त ----