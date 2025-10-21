scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ: पत्नी को छोड़ने जा रहा था मायके, बीच रास्ते रोकी बाइक, फिर पति ने उठाया खौफनाक कदम

लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में पत्नी से विवाद के बाद 26 वर्षीय बबलू शर्मा ने इंदिरा नहर में कूदकर जान दे दी. बबलू अपनी पत्नी को मायके छोड़ने के बहाने ले गया था, लेकिन ससुराल रुकने को लेकर हुए झगड़े से नाराज था. पुलिस ने उसका शव बरामद किया. बबलू बढ़ई का काम करता था और उसकी शादी पाँच महीने पहले हुई थी.

Advertisement
X
लखनऊ में युवक ने लगाई नहर में छलांग (Photo- ITG)
लखनऊ में युवक ने लगाई नहर में छलांग (Photo- ITG)

लखनऊ में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. पीजीआई क्षेत्र के कल्ली पश्चिम निवासी 26 वर्षीय बबलू शर्मा ने पत्नी से विवाद के बाद चिनहट स्थित इंदिरा नहर में कूदकर अपनी जान दे दी. घटना के समय बबलू ने अपनी पत्नी पूजा को कुछ दूरी पहले बाइक से उतार दिया था और फिर कुछ आगे जाकर नहर में छलांग लगा दी.  

रविवार दोपहर पुलिस ने उसका शव इंदिरा नहर से बरामद किया. घटना के दिन बबलू विवाद के पत्नी ने मायके छोड़कर आने की बात  कही थी जिससे नाराज था बबलू. मृतक के परिजनों के मुताबिक, दिवाली पर ससुराल रोकना चाहता था पत्नी को लेकिन पत्नी नहीं मानी. 

पुलिस के अनुसार, बबलू मूल रूप से बाराबंकी के धारूपुर असंधरा गांव का रहने वाला था और पेशे से बढ़ई था. करीब पांच माह पहले उसकी शादी दरियाबाद निवासी पूजा से हुई थी. बबलू के मौसा श्रीकांत ने बताया कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे. शनिवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बबलू पत्नी को मायके छोड़ने के बहाने घर से निकला. 

सम्बंधित ख़बरें

दिवाली पर देश के कई शहरों की हवा हुई खराब
लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता... दिवाली की रात 10 बड़े शहरों की ज़हरीली हुई हवा, कहां कितना AQI 
चोरों ने घर में सेंध लगाकर चुराए लाखों के गहने 
सीसीटीवी में कैद हुए चोर. (Photo: Screengrab)
लखनऊ में 50 लाख की चोरी, सेंध लगाकर घर में घुसे चोर, Video 
Mayawati called BSP meeting in Lucknow.
मीटिंग शुरू होते ही भतीजे आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, PHOTOS 
पटना रेलवे स्टेशन पर विभिन्न शहरों से ट्रेन से पहुंचे यात्रियों की भीड़. ( (Photo: PTI))
ट्रेन पकड़ने के लिए 2 KM लंबी लाइन... दिल्ली-मुंबई से सूरत तक भीड़ ही भीड़ 

चिनहट स्थित इंदिरा नहर के पास पहुंचने पर बबलू ने पत्नी को बाइक से उतार दिया और कुछ दूरी पर जाकर नहर में कूद गया. कुछ देर बाद जब पूजा ने पति को तलाशा तो उसे किनारे पर बाइक और बबलू का सामान मिला. उसने तुरंत परिवार और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की और लगभग 24 घंटे की तलाश के बाद रविवार शाम शव बरामद किया गया. 

Advertisement

चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि बबलू के घरवालों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है. प्राथमिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद परिवार और इलाके में शोक का माहौल है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement