जावेद हबीब पर एक्शन की तैयारी! 32 मुकदमों में नामजद होने के बावजूद संभल पुलिस के सामने नहीं हुए पेश

फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब धोखाधड़ी के 32 मुकदमों में नामजद होने के बावजूद संभल पुलिस के सामने पेश नहीं हुए. उनके वकील ने स्वास्थ्य खराब होने और पिता की मौत का हवाला देते हुए पुलिस को दस्तावेज सौंपे. पुलिस ने दस्तावेजों को स्वीकार किया, लेकिन अब हबीब और उनके बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, क्योंकि परिवार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पहले ही जारी हो चुका है.

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब (File Photo)
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब (File Photo)

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब धोखाधड़ी के 32 मुकदमों में नामजद होने के बावजूद यूपी की संभल पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं. उनके वकील ने स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्याओं का हवाला दिया है. फिलहाल, पुलिस ने दस्तावेजों को स्वीकार किया, पर अब हबीब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है. पहले ही परिवार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है. 

आपको बता दें कि रविवार को जावेद हबीब और उनके बेटे अनोस हबीब को संभल पुलिस के सामने पेश होना था, पर वो नहीं हुए. जावेद हबीब के वकील पवन कुमार संभल के रायसत्ती थाने पहुंचे. वकील ने पुलिस को कुछ जरूरी दस्तावेज सौंपे. उन्होंने हबीब के स्वास्थ्य खराब होने और पारिवारिक समस्याओं के कारण पेश न होने का हवाला दिया. सूत्रों के मुताबिक, ऐसे में पुलिस अब आगे सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. 

संभल में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद, वह और उनके बेटे अनोस हबीब पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए. उनके वकील रायसत्ती थाने पहुंचे और पुलिस को कुछ दस्तावेज सौंपे. पुलिस ने हबीब के न आने का कारण पूछा तो वकील ने बताया कि उनके पिता की हाल ही में मौत हुई है और उनका स्वास्थ्य भी खराब है. उन्होंने पारिवारिक समस्या का भी हवाला दिया. 

7 करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप

जावेद हबीब और उनके बेटे पर एफएलसी कंपनी में निवेश के नाम पर लोगों को 50 से 70% मुनाफे का लालच देकर 5 से 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके फरार होने का आरोप है. इस मामले में पुलिस ने अब तक 32 मुकदमे दर्ज किए हैं और माना जा रहा है कि 100 से अधिक लोगों के साथ यह धोखाधड़ी हुई है. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से विवेचना कर रही है. 

पुलिस उठा सकती है सख्त कदम

रायसत्ती थाना प्रभारी गोविंद शर्मा ने वकील पवन कुमार से काफी देर तक थाने में बातचीत की. हालांकि, वकील ने कहा कि वे पुलिस की विवेचना में सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही हबीब पुलिस के सामने पेश होंगे. लेकिन अब, जावेद हबीब के पेश न होने के बाद, संभल पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करने का मन बना रही है. पुलिस पहले ही उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर चुकी है, जिससे वे देश छोड़कर न भाग सकें. 

वहीं, वकील पवन कुमार ने 'आज तक' से बातचीत में कहा कि उन्हें पुलिस पर पूरा भरोसा है और वे विवेचना में सहयोग कर रहे हैं. 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि "सब कुछ विवेचना पर आधारित है और विवेचना में सभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा." वकील ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज पुलिस ने स्वीकार कर लिए हैं.

