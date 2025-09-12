scorecardresearch
 

आगरा में 10 हजार किन्नरों ने मिनटों में जुटाए 25 लाख रुपये, जानिए क्या होगा इतने पैसों का

आगरा में अखिल भारतीय किन्नर समाज सम्मेलन में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली. देशभर से आए करीब 10 हजार किन्नरों ने आपस में चंदा कर 25 लाख रुपये जुटाए. किसी ने 50 हजार तो किसी ने एक लाख दान दिया. किन्नरों ने ऐलान किया कि यह राशि सीधे पंजाब के बाढ़ पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई जाएंगी. पैसा नेताओं को नहीं, बल्कि जरूरतमंदों को सीधे उनके हाथों में दिया जाएगा.

आगरा में किन्नराें ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का ऐलान किया (Photo: ITG)
यूपी के ऐतिहासिक शहर आगरा में इस बार एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने इंसानियत और भाईचारे की नई मिसाल पेश की. फतेहाबाद रोड स्थित हैवेल्स गार्डन में आयोजित अखिल भारतीय किन्नर समाज के विशाल सम्मेलन में देशभर से पहुंचे करीब 10 हजार किन्नरों ने एक स्वर में मानवता का पैगाम देते हुए पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए 25 लाख रुपये की राहत राशि इकट्ठा की. यह रकम किसी भी सरकारी चैनल या राजनीतिक दल के हवाले नहीं की जाएगी, बल्कि किन्नर समाज खुद पंजाब जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगा.

शुरुआत भगवान गणेश की वंदना से

सम्मेलन की शुरुआत विधिवत तरीके से भगवान गणेश की पूजा-अर्चना से हुई. गणपति बप्पा के जयकारों के बीच मंच पर मौजूद पंचों ने दीप प्रज्वलित किया. इसके बाद सम्मेलन का एजेंडा शुरू हुआ और सबसे पहले पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि जुटाने का प्रस्ताव आया. प्रस्ताव पर हॉल में बैठे हजारों किन्नरों ने एक स्वर में हामी भरते हुए अपने-अपने स्तर से योगदान दिया.

किसी ने दिया 50 हजार, किसी ने एक लाख

राहत राशि जुटाने की इस मुहिम में किसी ने 50 हजार रुपये दान दिए तो किसी ने पूरे एक लाख तक की मदद की. धीरे-धीरे चंदा 25 लाख रुपये तक पहुंच गया. आयोजकों के अनुसार सबसे ज्यादा सहयोग गोरखपुर की ओर से आया. इस अवसर पर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता और दक्षिण भारत से आए किन्नरों ने भी बढ़-चढ़कर योगदान दिया.

सीधे हाथों में देंगे मदद

अखिल भारतीय किन्नर समाज के पंचों ने साफ शब्दों में कहा कि यह चंदा किसी नेता, अफसर या संस्था के जरिए नहीं भेजा जाएगा. हम खुद पंजाब जाएंगे और वहां के गांवों में पीड़ित परिवारों से मिलकर जानेंगे कि उन्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है. फिर वही सामग्री सीधे उनके हाथों में देंगे. पंचों ने कहा कि यही हमारा वादा है.

हम वहां पूछेंगे, जरूरत क्या है

दिल्ली से आई किन्नर चांदनी ने कहा, हम सब अलग-अलग राज्यों से आए हैं और मिलकर यह राशि जुटाई है. अब हमारा इरादा है कि पंजाब जाकर हम बाढ़ पीड़ितों से मिलें. उनसे पूछेंगे कि उन्हें राशन चाहिए, कपड़े चाहिए या फिर दवाइयां. जो भी उनकी असली जरूरत होगी, हम सब मिलकर वही देंगे. दिल्ली की ही मनीषा किन्नर ने भी भावुक होते हुए कहा कि पंजाब में हालात बेहद खराब हैं. गांव के गांव डूब गए हैं, किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं. ऐसे में हम सबका फर्ज है कि जो भी बन पड़े, मदद करें.

भारत माता की जय के नारों से गूंजा हॉल

सम्मेलन के दौरान जैसे ही पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदे की घोषणा हुई, पूरा हॉल भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा. उपस्थित सभी किन्नरों ने खड़े होकर तिरंगे की ओर नमन किया और एक स्वर में ऐलान किया कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं.

दुआएं और प्रार्थनाएं

सम्मेलन में मौजूद किन्नरों ने पंजाब के किसानों और बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए सामूहिक प्रार्थना भी की. सभी ने हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना की कि जल्दी से जल्दी बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य हो जाएं और पीड़ित परिवार अपने पैरों पर खड़े हो सकें.

आयोजन की भव्यता

हैवेल्स गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में विशाल पंडाल लगाया गया था. देशभर से आए किन्नर पारंपरिक परिधानों में सजे-धजे दिखाई दिए. मंच पर अखिल भारतीय किन्नर समाज के पंच मौजूद थे, जिन्होंने पूरे सम्मेलन का संचालन किया. सम्मेलन के अंत में यह भी तय हुआ कि भविष्य में जब भी किसी राज्य या क्षेत्र पर आपदा आएगी, किन्नर समाज उसी तरह आगे बढ़कर मदद करेगा.

