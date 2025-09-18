जॉब से ज्यादा ट्विटर में पैसा, शख्स ने शेयर किया बैंक स्टेटमेंट, बताया- X से कैसे हुई कमाई!

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अगर आप लगातार पोस्ट या ट्वीट करते हैं, तो आपके पास पैसा कमाने का अच्छा मौका है. सोशल मीडिया पर एक शख्स का पोस्ट वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में कानव नाम के शख्स ने दावा किया है कि एक्स पर पोस्ट करके उन्हें "औसत टियर-3 कैंपस प्लेसमेंट से अधिक भुगतान मिल रहा है और मैंने वास्तव में केवल 2 महीने पहले ही इसकी शुरुआत की है." इस पोस्ट को अब तक 2 लाख बार देखा जा चुका है.

ट्विटर से होने वाली कमाई के साथ-साथ, उन्होंने अपने कॉलेज से औसत कैंपस प्लेसमेंट सैलरी के आंकड़े भी शेयर किए हैं, जो उनकी ट्विटर से होने वाली कमाई से कम है. इस पोस्ट पर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूज़र ने कहा, "आपने इतना आगे कैसे बढ़ा लिया? काबिले तारीफ़," जबकि दूसरे ने मज़ाक किया, "अगला शार्क टैंक इंडिया कब आ रहा है?"

posting on x is already paying me more than average tier 3 campus placement and I literally only started 2 months ago pic.twitter.com/KRl9HdSYm4 — kanav (@kanavtwt) September 15, 2025

कुछ लोगों का कहना है कि समाज में अभी भी पारंपरिक नौकरी (जैसे कॉलेज प्लेसमेंट से मिलने वाली जॉब) को बहुत बड़ा मानकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. एक यूज़र ने कमेंट किया, "क्योंकि, ज़ाहिर है, समाज ने तय कर लिया है कि कैंपस प्लेसमेंट ही एकमात्र सही रास्ता है, भले ही कुछ नया करने से ज़्यादा पैसा और वास्तविक लाभ मिले."

एक्स पर मॉनिटाइजेशन कैसे होता है?

अगर आपको एक्स पोस्ट से पैसा कमाना है, तो आपके पास X Pro (पहले Twitter Blue) की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए. आपके कम से कम 500 फॉलोअर्स होने चाहिए और पिछले 3 महीने में आपके पोस्ट पर 5 मिलियन (50 लाख) इम्प्रेशंस आने चाहिए.

