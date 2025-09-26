दुनिया का सबसे बदबूदार खाना... चखते ही शख्स का हुआ बुरा हाल, ये है वो डिश

लुइसियाना के एक शख्स ने दुनिया का सबसे बदबूदार भोजन चखा. इसकी दुर्गंध इतनी खराब थी कि मुंह में निवाला देने से पहले ही उबकाई आ गई. डिश को चखते ही दौड़कर वहां से भाग गया क्योंकि उसे बदबू से छुटकारा पाना था. इसके बाद उसने तीन बार स्नान करना पड़ा और दर्जनों बार ब्रश भी किया.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, जेम्स एलिंग्सवर्थ ने दुनिया के सबसे बदबूदार खाने को चखने के अपने अनुभव के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन में अब तक की सबसे घृणित चीज है जिसे मैंने आजमाया है.

तरह-तरहा के डिश आजमाने का है शौक

एलिंग्सवर्थ एक फूड व्लॉगर हैं और अक्सर तरह-तरह का खाने आजमाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शेयर करते हैं. इन्होंने कच्चे मांस और कॉस्टको सैल्मन सुशी जैसे पारंपरिक व्यंजन का स्वाद लेते हुए अपना वीडियो बनाया है.

ये है दुनिया का सबसे बदबूदार खाना

अपने ताजा फूड टेस्ट वीडियो में एलिंग्सवर्थ ने दुनिया का सबसे बदबूदार भोजन माना जाने वाला सुरस्ट्रोमिंग चखने का फैसला किया. सुपस्ट्रोमिंग एक स्वीडिश डिश है. यह बाल्टिक सागर में मिलने वाले हेरिंग मछली से बना होता है.

Advertisement

मरी हुई फरमेंटेड मछली से बनता है ये डिश

इस डिश को बनाने के लिए मरी हुई हेरिंग मछली को कई दिनों तक फरमेंटेड किया जाता है. इस वजह से इसकी बदबू इतनी भयानक होती है कि टीन के डिब्बे में बंद होने के बाद भी इसकी तेज दुर्गंध बाहर आती रहती है. इसे बन या ब्रेड के साथ सैंडविच की तरह खाया जाता है.

कई भोजन प्रेमियों ने इसे चीन के बदबूदार टोफू और ग्रीनलैंड शार्क के फरमेंटेड मांस से बने आइसलैंडिक डिश हाकारल साथ दुनिया के सबसे दुर्गंधयुक्त भोजन की श्रेणी में रखा है.

खाना तो दूर, कईयों इसका डिब्बा खोलने की नहीं होती हिम्मत

कंटेंट क्रिएटर ने कहा कि उन्होंने ऐसे कई वीडियो देखे, जिनमें लोग इसे आजमा रहे थे. इसे खाने की तो बात तो छोड़ ही दें, सिर्फ इसके कैन को खोलने के लिए संघर्ष करते दिखे थे. क्योंकि इसकी गंध बहुत भयानक थी.

एलिंग्सवर्थ ने भी जैसे ही सुरस्ट्रोमिंग का कैन खोला, उसकी भयानक बदबू नाक में जाते ही उन्होंने उल्टी कर दी. उन्होंने बताया कि इसकी गंध ऐसी थी जैसे किसी मरे हुए रैकून पर कुछ लिक्विड डाल दिया गया हो.

निवाला लेते ही करने लगा उल्टी

दुर्भाग्य से एलिंग्सवर्थ जॉम्बीफाइड मछली को मक्खन लगे बन में लपेटकर खाने की कोशिश की. एक निवाला लेते ही वह जोर-जोर से उल्टी करने लगे. फिर वह ताजी हवा में सांस लेने के लिए दौड़कर वहां से दूर भाग गए.

Advertisement

दर्जनों बार करना पड़ा ब्रश

एलिंग्सवर्थ ने कहा कि मैं सभी संस्कृतियों का सम्मान करता हूं, लेकिन इस खाने को छोड़कर. एलिंग्सवर्थ ने कहा कि इस डिश का एक निवाला मुंह में लेने के बाद उन्हें दर्जनों बार ब्रश करना पड़ा. कई बार साबुन लगाकर नहाना पड़ा और दर्जनों बार कुल्ला करना पड़ा. फिर भी दुर्गंध से छुटकारा नहीं मिला.

उन्होंने कहा कि दुर्गंध इतनी बुरी थी कि मुझे अपने बर्तनों को ब्लीच, सिरके और नमक से कई बार धोना पड़ा.मुझे उन्हें कई दिनों तक उसी मिश्रण में बर्तनों को छोड़ना पड़ा, उसके बाद ही उससे वह बदबू खत्म हो सका.

---- समाप्त ----