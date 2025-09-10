'वो मुझसे रोज मेरी पहनी हुई अंडरवियर मांगता है', महिला ने किया बॉस की अजीबोगरीब हरकत का खुलासा

एक महिला ने अपने ऑफिस कल्चर और बॉस को लेकर ऐसा खुलासा किया, जो सुनने में ही काफी अजीब लगता है. महिला ने ऑनलाइन एक न्यूज पोर्टल के रीडर्स इंटरेक्टिव सेक्शन में अपनी समस्या रखी और उसके निदान के लिए सुझाव मांगा.

डेली स्टार के रीडर्स इंटरैक्शन सेक्शन जस्ट जेन में एक महिला पाठक ने खुद से जुड़ी ऐसी समस्या रखी जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए. महिला ने बताया कि ऑफिस में वह अपने बॉस के साथ न चाहते हुए भी एक अफेयर में पड़ गई है.

बॉस के जाल में फंसी महिला

महिला का बॉस कई तरह से उसे बहला-फुसला कर उसका फायदा उठाता है. हालांकि, ये सब चीजें महिला अपनी मर्जी के हिसाब से करती है, लेकिन उसके बॉस की कुछ ऐसी अजीबोगरीब डिमांड होती है, जिसे पूरा करना कभी-कभी मुश्किल होता है.

बॉस करता है अजीबोगरीब डिमांड

महिला ने बताया कि मेरा बॉस मुझसे रोज अपनी पहनी हुई एक अंडरवियर ऑफिस लाने को कहता है. दफ्तर पहुंचने के साथ ही मुझे उसे अपने बैग से निकालकर अपनी एक दिन पहले पहनी हुई पैंट या छोटी निकर सौंप देती हूं.

मेरे बॉस को इस बात की परवाह नहीं कि वो किस रंग की हैं या किस कपड़े से बनी हैं. जैसे ही मैं उसे अपना अंडरवियर देती हूं. वह उसे पहन लेता है. चाहे वह उसके शरीर पर कितना भी टाइट क्यों न हो. मेरे बॉस का कहना है कि ऐसा करने से उसे एक अलग ताकत का अहसास होता है और वह बोर्ड की बोरिंग मीटिंग्स से नहीं ऊबता है.

अब इस अफेयर से निकलना चाहती है महिला

महिला ने बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है. फिर भी मैं ऐसे अजीबोगरीब हरकत करने वाले बॉस के साथ अफेयर में फंस गई हूं. मैं जानती हूं कि इन सब चीजों में मेरी खुद की भी मर्जी है, लेकिन मैं खुद-ब-खुद उसकी बातों में फंसी चली गई और अब वह मुझसे जो-जो चीजें करने को कहता हैं, मुझे करना पड़ता है.

महिला ने बताया कि मेरा बॉस तलाकशुदा है और मुझे किराये के घर में अपने साथ रखना चाहता है. हालांकि, महिला अब इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहती है और इसके लिए सुझाव मांगा है.

