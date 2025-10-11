scorecardresearch
 

Feedback

तीन महीने तक फ्लैटमेट के शव के साथ रही महिला, सड़ रहे शरीर का किया ऐसा हाल

एक युवती ने अपनी फ्लैटमेट की मृत देह को तीन महीनों से अधिक समय तक अपने साथ रखा. महिला ने अपने फ्लैट में मृत शरीर को ममी की तरह बैठाकर रखा, लेकिन शरीर का सिर सड़ने के कारण अलग हो गया था. इस वजह से उसने उसे बाहर फेंक दिया था.

Advertisement
X
शव के साथ तीन महीने तक एक ही घर में रही महिला (Photo - AI Generated)
शव के साथ तीन महीने तक एक ही घर में रही महिला (Photo - AI Generated)

फ्रांस में एक  महिला को जब घर में अपना फ्लैटमेट मृत मिला, तो पुलिस को उसकी रिपोर्ट करने के बजाय उसने  शव के साथ ही रहने का फैसाल किया. महिला  तीन महीने से अधिक समय तक अपने फ्लैटमेट के शव के साथ रही. इस मामले में सबसे बात जो सामने आई वो थी कि शव के साथ रहने वाली  29 साल की महिला पर आरोप लगाया गया कि उसने अपने फ्लैटमेट की शव को ममी की तरह जबरदस्ती सोफे पर बैठाए रखने की कोशिश की. इस वजह से शव सड़ने के बाद उसका सिर गलकर नीचे गिर गया.  

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 में, लिलू जी (बदला हुआ नाम ) कई हफ्तों तक अपने परिवार के संपर्क में नहीं थीं. जुलाई में, उनके घरवालों  को स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि लिलू के अपार्टमेंट से असहनीय बदबू आ रही है. इसके बाद परिवार वाले सफाई कर्मियों को लेकर वहां पहुंचे. वहां का दृश्य देखकर लोगों की रूह कांप गई. घर के अंदर सोफा बेड में एक बिना सिर वाला शव छुपाकर रखा गया था. 

घर में मिली सरकटी लाश 
यह सिर कटा शव 60 साल के पास्कल बी नाम के एक शख्स का था. पास्कल हाल ही में लिलू के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रहे थे. वह लिलू के फ्लेटमैट थे.  उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर थी और उन्होंने अस्पताल में भी समय बिताया था. इस घटना के बाद कारपेंट्रास क्रिमिनल कोर्ट ने लिलू के खिलाफ शव के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का मुकदमा चलाया.

सम्बंधित ख़बरें

woman in train
'मेरा भाई लोको पायलट है...', बेटिकट महिला यात्री ने TT को दिखाई धौंस  
delhi-metro-harassment-woman-touched-multiple-times-reddit
'अंकल, हाथ क्यों रखा है मेरे ऊपर', दिल्ली मेट्रो में महिला का दर्दनाक अनुभव वायरल 
railway-bridge-reel-makers-train-passes-close-video-shocks-people
रेलवे पुल पर ट्रेन के सामने रील शूट करते दिखे कपल, Video Viral 
Boy on life support
एक्सीडेंट के बाद लाइफ सपोर्ट पर था बच्चा, पुलिस ने ऐसे पूरी की उसकी अंतिम इच्छा 
Man with laptop
जब लुटेरे ने चलाई गोली... लैपटॉप की वजह से ऐसे बची शख्स की जान  
Advertisement

लिलू पर शुरू में जानबूझकर हत्या का आरोप था और उसे पंद्रह महीने तक हिरासत में रखा गया. हालांकि, सबूतों की कमी के कारण हत्या के आरोप बदले गए. अब सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने नया खुलासा हुआ. लिलू ने बताया कि  2020 में लिलू ने घर के सोफे पर पास्कल का शव पाया. इसके बाद उसने शव को बैठी स्थिति में रखने का फैसला किया. इसके बाद शव सड़ने लगा और उसका सिर अलग हो गया. 

सिर को बाहर फेंक आई थी महिला
इसके बाद लिलू ने अपने फ्लैटमेट के सिर को एक बैग में बंदकर बाहर फेंक आई.  एक गवाह ने यह भी दावा किया कि लिलू ने कई कूड़ेदान के बैग  मृतक के सिर और अंग को बांध-बांधकर फेंका था. इसके बाद शव को सोफे के अंदर इस तरह से छिपा दिया गया जैसे कि वह एक कब्र में हो. फ्रांस के ला प्रोवेंस के अनुसार, लिलू ने बताया था कि उसका शरीर ममी जैसा था और उसका सिर अलग हो गया था. इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा.

लिलू के वकील स्टेफेन सेक्काल्डी ने बताया कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है. बचपन में उसे घर छोड़ना पड़ा था. इस वजह से अब उसे चार महीने की निलंबित सजा सुनाई गई है. यह मामला जनवरी में सामने आए एक अन्य मामले के बाद आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी साथी की हथौड़े से हत्या की और फिर कई हफ्तों तक उसके शव के साथ रहा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement