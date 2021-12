इस महिला को फ्री में मिल गई AUDI कार, एक VIRAL VIDEO से हुआ कमाल

अमेरिका में व्हील ऑफ फॉर्च्यून (Wheel of Fortune) गेम शो की प्रतियोगी चार्लेन रुबुश (Charlene Rubush) पहेली का सही उत्तर देने के बाद भी ऑडी कार (Audi Car) जीतने से चूक गईं. इसके पीछे एक तकनीकी कारण था. लेकिन उनका एक वायरल वीडियो को देखने के बाद कार कंपनी के ऐलान से चार्लेन की किस्मत पलट गई.

कंपनी ने कहा है कि वह प्रतियोगी चार्लेन रुबुश को AUDI कार गिफ्ट में देगी. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में "व्हील ऑफ फॉर्च्यून" के एक हॉलिडे एपिसोड में, रुबुश ने एक पहेली का सही जवाब दिया. इसके जवाब में उन्हें 35,900 डॉलर (27 लाख रुपये) से शुरू होने वाली एक चमचमाती ऑडी कार मिलनी थी.

लेकिन तकनीकी कारण के चलते चार्लेन इससे चूक गई. उन्हें महज 12 लाख रुपये जीतकर संतोष करना पड़ा. इस बीच चार्लेन के तकनीकी खराबी के कारण हारने के क्षण की एक क्लिप ट्विटर पर वायरल हो गई. जो ऑडी कंपनी वालों तक भी पहुंच गई.

ऑडी कार की गिफ्ट

क्लिप देखने के बाद ऑडी ने चार्लेन को ढूंढ निकाला और ऐलान किया कि वह उसे वही कार का मॉडल (Audi Q3) देगा, जिसे शो में पाने से वह चूक गई थी.

Come on @WheelofFortune, the woman literally chose the right word. Give her the car. pic.twitter.com/aAaMyFeEZl