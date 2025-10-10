scorecardresearch
 

सोशल मीडिया पर पिता का मैसेज देख बेटी के उड़े होश, मां ने बताया था- मर चुके हैं पापा

सोशल मीडिया पर अपने पिता का मैसेज देखकर एक महिला हैरान रह गई. क्योंकि उसकी मां ने बताया था कि तलाक के बाद उनके पिता की समुद्र में मौत हो गई थी. पिछले 40 साल से महिला यही समझती रही कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं. एक मैसेज ने महिला की जिंदगी का एक बड़ा राज खोल दिया.

40 साल पहले जिस पिता की हो गई थी मौत, उनसे सोशल मीडिया के जरिए हुई बेेटी की मुलाकात (Photo - AI Generated)
पिछले साल अगस्त में आधी रात के आसपास 46 साल की शार्लोट विंसेंट नाम की महिला ने काम खत्म करने के बाद फेसबुक पर लॉग इन किया. वह अपने स्पैम मैसेज फोल्डर को चेक कर रही थीं.  तभी उन्हें रे विंसेंट नाम के एक शख्स का संदेश दिखाई दिया.

रे विंसेट खुद को उनका पिता बता रहा था – जिनकी मृत्यु 40 साल पहले हो चुकी थी. कम से कम  शार्लोट को तो ऐसा ही बताया गया था. डेली मेल के मुताबिक,  शार्लोट ने याद करते हुए बताया कि मेरी धड़कन तेज हो गई. मुझे लगा यह सच नहीं हो सकता. 

प्रोफाइल में लगी तस्वीर पहचान गई बेटी
इसके बाद शार्लोट उनके प्रोफाइल पर गई. जब प्रोफाइल पर लगी तस्वीर को गौर से देखा तो उन्हें पता चल गया कि वह सच कह रहे हैं. शार्लोट ने बताया कि मैं नहीं भूली थी कि वह कैसे दिखते थे. यह वाकया हैरान करने वाला था. क्योंकि उनकी मां ने  बतया था कि  रे की मृत्यु हो गई है और शार्लोट अपनी मां पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं. 

मां ने बताया था मर चुके हैं तुम्हारे पिता
शार्लोट के माता-पिता के तलाक के बाद, उसकी मां अमांडा ने उसे बताया था कि रे समुद्र में मर गया है. उस समय वह पांच साल की थी. उन्होंने इस दुखद समाचार को सच मान लिया.  फिर अमांडा के दूसरे पति मैल्कम को अपना पिता मानने लगी.

पिता बेटी के लिए देता रहा ता गुजारा भत्ता
इस बीच रे ने शार्लोट को बिना बताए उसके बचपन में उसके लिए गुजारा भत्ता दिया था. रे ने मान लिया था कि उनकी बेटी उन्हें जानना नहीं चाहती. 2022 में जब रे ने शार्लोट को टेलीविजन पर देखा. वह एक हाईफ्रोफाइल शेफ बन चुकी थीं. 2022 में ग्रेट ब्रिटिश मेन्यू की प्रतियोगिता में शामिल हुई थीं और तब से एलन मस्क और बोरिस जॉनसन के लिए खाना बना रही हैं. रे ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला.

शार्लोट जब 22 साल की थीं, तब उनकी मां का देहांत हो गया था.वह कहती हैं कि यह एक अजीब सा एहसास था. मुझे लगा जैसे मेरा एक हिस्सा वापस आ गया हो, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वह खो गया था. मुझे पूरा होने का एहसास हुआ.

मां पर बेटी को आया गुस्सा
शार्लोट ज़ोर देकर कहती है कि उसकी मां ने जो किया वह क्षमा करने योग्य नहीं है. मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा नहीं कर सकती जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया. मैं उनसे पूछना चाहती हूं, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चलेगा.

हालांकि, वह मानती है कि रास्ते में उसे गुस्सा भी आया, खासकर अपने पिता और नए भाई-बहनों के साथ जश्न के लंच के दौरान.मुझे लगा कि मुझे परिवार का सुख नहीं मिला और वह कभी नहीं जान पाएगी कि ऐसा क्यों हुआ.

कभी नहीं मिल पाएगा इन सवालों का जवाब
वास्तव में उसकी कहानी ऐसे कई सवालों से भरा हुआ है, जिसका जवाब अब किसी के पास नहीं है.  जब उन्हें बताया गया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तब वह बहुत छोटी थी. इसलिए भी क्योंकि 70 वर्षीय रे, जो एक व्यवसायी और किसान हैं, जिन्होंने बाद में विवाह कर लिया है और उनके तीन अन्य बच्चे भी हैं. अभी भी उन घटनाओं के बारे में कुछ भी बताने में सक्षम नहीं हैं.

45 साल पहले माता-पिता का हुआ ता तलाक
उसे नहीं पता कि जब वह चार साल की थी, तब उसके माता-पिता का तलाक क्यों हुआ. वह कहती हैं कि इस बारे में अपने पिता से 'आगे चलकर' बात करूंगी. लेकिन उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मां को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का पता चला.

शार्लोट ने कहा कि  मुझे लगता है कि यही इसका एक कारण था. वह कहती हैं कि वह बहुत बीमार थीं. तलाक के कुछ समय बाद तक रे अपनी बेटी से मिलते रहे. फिर 1984 में एक दिन, वह मिलने नहीं आए. शार्लोट कहती हैं कि और फिर, वह नहीं रहे.

पिता से दूर लेकर चली गई मां
अलगाव के बाद उनकी मां उन्हें बर्कशायर से एक्सेटर ले गईं. चार्लोट को याद नहीं कि उन्हें कब बताया गया कि रे हमेशा के लिए चले गए हैं. मैं अक्सर पूछती थी कि वह कहां गए हैं, तो मां  कहती थी कि वह समुद्र में चले गये हैं और वापस नहीं आए. पता चला कि रे अपने तलाक से उबरने के लिए सेना में भर्ती हुए थे.

अमांडा ने रे से कह दिया था कि वह उसे शार्लोट की जिंदगी में नहीं चाहती. लगभग एक साल तक वह उन्हें तस्वीरें भेजती रही – आखिरी तस्वीर में शार्लोट अपनी यूनिफॉर्म में स्कूल जाने वाली थी. 

रे से पूरी तरह से अलग होने के कुछ साल बाद, अमांडा की मुलाकात मैल्कम नाम के एक बिल्डर से हुई. 1987 में, जब शार्लोट आठ साल की थीं. तब उनकी शादी हो गई  और उसके बाद शार्लोट ने अपने पिता के बारे में पूछना बंद कर दिया. 

अपनी बेटी के जीवन से अपने पूर्व पति को दूर रखने के लिए इतनी उत्सुक रहने वाली महिला के लिए, यह आश्चर्यजनक लगता है कि अमांडा ने शार्लोट का उपनाम विन्सेंट ही रखा. शार्लोट का मानना ​​है कि यह सुविधा के लिए लिया गया निर्णय था. वह मानती हैं कि उनका बचपन कई बार मुश्किलों भरा रहा. 

शार्लोट का भी हो चुका है तलाक
जब शार्लोट 16 साल की थीं, तब वह सेना में भर्ती हुईं, पहले टैंक ड्राइवर के रूप में, फिर शेफ के रूप में.22 साल की उम्र में मां बनने के कुछ ही समय बाद, उनकी अपनी मां की निमोनिया से मौत हो गई. शार्लोट  कहती हैं कि दादी बनना उनका सपना था. अपनी मां को खोने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरा कोई जैविक रिश्ता नहीं है. मेरे मन में कुछ ऐसी भावनाएं उठीं कि मेरे माता और पिताजी मर गए हैं और  मैं अनाथ हूं. बस मैं हूं, मैं और मैं.

एक ही शहर में रह रही थी पिता और बेटी
शार्लोट बताती हैं कि 2018 से जब रे और उनकी दूसरी पत्नी डेनिस एक्समूर के एक फ़ार्म में रहने चले गए, तब से वह और उनके पिता सिर्फ़ 17 मील की दूरी पर रह रहे थे. शार्लोट कहती हैं कि मुझे लगता है कि हम टॉन्टन में कई बार एक-दूसरे के पास से गुजरे हों. 

शार्लोट का भी अपने पति से तलाक हो चुका है. उनका बेटा अभी 23 साल का है और वह भी शेफ है. शार्लोट बताती हैं कि मेरे बेटे सैम के पिता के साथ उनका रिश्ता नौ साल बाद खत्म हो गया. सैम भी अब एक शेफ है.सैम की परवरिश के लिए उन्होंने अपने करियर से ब्रेक लिया और 2017 में डेवन के कलॉम्प्टन स्थित फाइव बेल्स में शामिल हो गईं.

ऐसे पिता ने शुरू की बेटी की खोज
लगभग इसी समय, रे ने अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी. जब उन्हें पता चला कि अमांडा की मौत हो गई है. शार्लोट कहती हैं कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मैं ठीक हूं. लेकिन ग्रेट ब्रिटिश मेन्यू पर आने से पहले, बिना किसी सार्वजनिक प्रोफाइल के मुझे ढूंढ़ना आसान नहीं था.

रे को आखिरकार पता चल गया कि मैं कहां काम करती हूं. तब उन्होंने पब को बार-बार फोन किया. लेकिन शार्लोट का कहना है कि उनके बॉस ने कभी संदेश आगे नहीं बढ़ाया. वह कहती हैं कि मेरे पिता मुझे  मुझे बरसों से ढूंढ़ रहे थे. मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है.

टीवी पर बेटी को देख खुशी से उछल पड़े पिता
जब रे ने शो में शार्लट को देखा, तो उनके आश्चर्य और खुशी की कल्पना ही की जा सकती है. ज़ाहिर है, उनसे संपर्क करने की उनकी कोशिश और भी तेज हो गई. अगस्त 2023 में, रे ने देखा कि शार्लोट को कॉर्नवाल के पोर्थलेवेन फ़ूड फ़ेस्टिवल में आने के लिए बुक किया गया है.वह कहती हैं, 'वह मुझसे मिलने के लिए तम्बू के बाहर घबराहट से इंतजार कर रहे थे.लेकिन उन्हें कोविड था और इसलिए वे इसमें शामिल नहीं हो सकीं.

महीनों तक जंक फोल्डर में पड़ा रहा पिता का मैसेज
उनका फेसबुक संदेश शार्लोट के जंक फोल्डर में महीनों तक पड़ा रहा, इससे पहले कि वह उसे देखती. इसलिए उसने मान लिया कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती और किसी भी तरह के रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखती.  फिर भी शार्लोट ने पिछले साल अगस्त में जब यह बात पता चली तो तुरंत जवाब दिया.

रातभर होती रही पापा की चैटिंग
उन्होंने कहा कि उनके पास मेरी मां के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ़ उसे ही पता होंगी. उन्होंने मुझे बताया कि वे कैसे मिले - उसने एक खूबसूरत औरत को घोड़े पर सवार देखा. उसकी मां ने भी उसे यही कहानी सुनाई थी. मुझे पता था कि यह वही हैं मैंने कहा कि हां, मुझे लगता है कि मैं आपकी बेटी हूं.

पिता को लगा लिया गले
दोनों ने सुबह 4 बजे तक चैटिंग की. वे चार दिन बाद मिलने के लिए सहमत हुए.शार्लोट कहती हैं कि यह मेरे जीवन का सबसे अजीब एहसास था. शार्लोट कहती हैं कि जब मैं उनसे मिली तो मैंने उन्हें डैड कहा. वह हंसे और मैंने उन्हें गले लगा लिया.

