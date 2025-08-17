scorecardresearch
 

कैसा दिखता है ताजमहल का वह हिस्सा, जहां आम लोगों का जाना मुश्किल, वायरल वीडियो

आगरा का ताजमहल दुनियाभर में अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए मशहूर है. हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सिर्फ वही हिस्सा देखने को मिलता है जो आमतौर पर पर्यटकों के लिए खुला रहता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ताजमहल के उस हिस्से को दिखाया गया है, जिसमें दावा किया गया कि यहां शाहजहां और मुमताज की असली कब्र बनी हुई है

ताजमहल के उस हिस्से का नजारा, जहां आम लोगों की एंट्री पर है पाबंदीPhoto-Pexel
असली कब्र कहां है?

पर्यटक जो आमतौर पर ताजमहल देखने आते हैं, उन्हें शाहजहां और मुमताज की नकली कब्र यानी ‘सिनोटैफ’ (cenotaph) दिखाई जाती है. ये खूबसूरत नक्काशीदार संगमरमर की कब्रें बीच में बने हॉल में रखी हुई हैं. लेकिन हकीकत में उनकी असली कब्रें ठीक इन कब्रों के नीचे, एक भूमिगत कक्ष में बनी हुई हैं. इस कक्ष को आमतौर पर बंद रखा जाता है और बहुत ही कम मौकों पर इसे खोला जाता है. हालांकि वायरल वीडियो में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये ‘सिनोटैफ’ है या असली कब्र.

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में दिखाया गया कि कैसे नीचे बने छोटे से दरवाजे से उतरकर असली कब्र तक पहुंचा जा सकता है। वहां रोशनी कम है और माहौल बिल्कुल सादगीभरा दिखाई देता है. जहां ऊपर की कब्रों पर नक्काशी और सजावट है.

क्या कभी खोला जाता है ताजमहल का तहखाना

शाहजहां-मुमताज के उर्स के मौक़े पर ताजमहल के तहखाने में मौजूद असली कब्र को पर्यटकों के लिए खोली जाती है. यह कब्र साल में सिर्फ इसी मौके पर खोली जाती है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग उर्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इसी समय तहखाने में पर्यटकों को जाने की अनुमति दी जाती है.

वीडियो सामने आने के बाद लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग इसे देखने के बाद हैरानी जता रहे हैं, वहीं कई यूजर्स का कहना है कि इस तरह के वीडियो से स्मारक की सुरक्षा और मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए.

