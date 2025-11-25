scorecardresearch
 

1-1 रुपये के पाउच या फिर बोतल... किसमें निकलता है ज्यादा तेल? इसमें है डबल प्रॉफिट

एक-एक रुपये वाले पाउच या फिर बोतल, किसमें ज्यादा तेल होता है. कीमत के हिसाब से अगर इसकी तुलना की जाए, तो परिणाम चौंकाने वाले निकल सकते हैं. कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियो में ऐसे दावे किए जा रहे हैं. ऐसे में जानते हैं, इनकी सच्चाई क्या है.

बोतल या 1 रुपये वाले पाउच किसमें मिलता है ज्यादा तेल (Photo - Amazon)
सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह के हैक वाले और टेस्टिंग वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हेयर ऑयल की पैकेजिंग को लेकर वायरल हो रहा है. 

एक शख्स ने  465 रुपये कीमत वाली हेयर ऑयल की एक शीशी ली. फिर उसी ब्रांड के एक-एक रुपये वाले 465 तेल के पाउच भी लिए. शख्श ने दावा किया कि 465 रुपये में शीशी में जितनी तेल मिल रही है. उतनी ही तेल एक रुपये वाले 465 पाउचों में होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है.  

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कई ऐसे वीडियो
इसके बाद शख्स शीशी से सारे तेल को एक बर्तन में डाल कर उसका वजन किया, जो 522 ग्राम था. फिर उसने एक रुपये वाले सभी 465 तेल के पाउच से तेल निकालकर दूसरे बर्तन में जमा कर लिया. जब इसका वजन किया तो वह 828 ग्राम था.  

सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई सारे वीडियो शेयर हो रहे हैं. जिसमें बताया जा रहा है कि बोतलों में जितने पैसे में जितना तेल आता है, उससे कहीं ज्यादा उतने ही पैसे में एक-एक रुपये वाले पाउचों में होता है. 

जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
इसकी सच्चाई की जांच के लिए हमने भी एक हेयर ऑयल के अलग-अलग क्वांटिटी के तेल के पैकेट, उसकी कीमत और एक रुपये में मिलने वाले पाउच और उसकी क्वांटिटी की तुलना की, तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे.

नीचे दिए गए अलग-अलग क्वांटिटी के पैकेज और उसकी कीमतों की तालिका से आप आसानी से समझ सकते हैं कि बोतल या बड़े पैकेट में कीमत के अनुसार ज्यादा तेल आता है या छोटे पैकेट में....

1 रुपये के पाउच- (1 रुपये में 3ML)
39 रुपये में 50 एमएल (1 रुपये में 1.28 ML)
80 रुपये में 95 एमएल- (1 रुपये में1.18 ML)
133 रुपये में 190 एमएल- (1 रुपये में1.42 ML)
297 रुपये में 625 एमएल- (1 रुपये में 2.1 ML)

297 पाउच अगर खरीदें तो 891 एमएल आएगा... जबकि सबसे बड़ी बोतल खरीदने पर भी सिर्फ 625 एमएल मिलता है. ऐसे में साफ है कि जितनी कीमत में हम 50 या 100 एमल का पैकेट खरीदते हैं. उतनी कीमत के 1-1 रुपये वाली पाउच खरीदने पर कम पैसे में ज्यादा तेल मिल जाता है.

