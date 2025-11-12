सो गया ट्रेन चला रहा ड्राइवर... बेकाबू रफ्तार देख चीखने लगे पैसेंजर, फिर ऐसे बची जान

अमेरिका में ट्रेन चला रहे ड्राइवर के सो जाने के कारण भयभीत यात्री चीखने-चिल्लाने लगे और फर्श पर गिर पड़े. पैसेंजर से खचाखच भरी ट्रेन 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी. अचानक से ये रफ्तार अनियंत्रित हो गई और ट्रेन की स्पीड और भी ज्यादा तेज होती चली गई.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेन ड्राइवर के कंट्रोल रूम में सो जाने से यात्री घबरा गए और मदद के लिए चीखने लगे. बताया गया कि इस घटना के कारण खचाखच भरी ट्रेन बेतहाशा तेज़ हो गई और लगभग एक भयावह दुर्घटना में तब्दील हो गई.

कई लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया

कई यात्रियों ने इस घटना के चौंकाने वाला फुटेज अपने फोन में कैद कर लिया. ड्राइवर के सो जाने के कारण दो डिब्बों वाली ट्रेन की रफ्तार 50 मील प्रति घंटे से भी ज़्यादा हो गई और वह लगभग एक कार से टकरा गई. कैलिफ़ोर्निया के सैन फ़्रांसिस्को में हुई इस घटना में यात्री पूरी तरह से डर गए और ज़मीन पर गिर पड़े.

अपनी सीट पर सोया दिखा ड्राइवर

अमेरिकी समाचार चैनल KRON4 की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्राइवर, जो कथित तौर पर सैन फ्रांसिस्को की आधिकारिक सार्वजनिक परिवहन एजेंसी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी (MTA) के लिए काम करता है. वह एक वीडियो में शीशे के बाहर से अपनी सीट पर झुका हुआ दिखाई दे रहा था. जबकि ट्रेन एक तीव्र मोड़ से गुजर रही थी.

ड्राइवर को सोता देख यात्री चिल्लाने लगे

ड्राइवर को सोता देख और बढ़ती रफ्तार से घबराकर यात्री चिल्लाने लगे. लोग चिल्लाने लगे कि हम उतरना चाहते हैं. हे भगवान! ये क्या होने वाला है... इसके बाद ट्रेन एक कार से टकरा गई. अचानक हुई टक्कर से ड्राइवर की नींद खुल गई. फिर उसने तुरंत ट्रेन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और ट्रेन रोक दी. उसने यात्रियों से बार-बार आराम से, आराम से कहता दिखा.

थकान के कारण सो गया था ट्रेन का ड्राइवर

उसने कहा - मुझे खेद है. आराम करो, आराम करो. हम दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुए. सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के अनुसार, एक महिला को इस दौरान मस्तिष्काघात हुआ. इसके अलावा, एमटीए ने बाद में पुष्टि की कि यह घटना ऑपरेटर की थकान के कारण हुई एक गलती थी.

एजेंसी ने आगे कहा कि ट्रेन को 50 मील प्रति घंटे की अत्यधिक गति से एक मोड़ पर चलते समय अप्रत्याशित झटके महसूस हुए और स्वीकार किया कि अचानक गति बढ़ने के कारण कई यात्री धक्का खाकर गिर गए. इसके बाद से ऑपरेटर को कथित तौर पर गैर-ड्राइविंग स्थिति में रखा गया है.

