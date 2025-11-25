पहले स्टूडेंट्स को बाथरूम फोटो भेजती थी महिला टीचर और... पुलिस ने किया गिरफ्तार

अमेरिका के मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाली एक महिला टीचर अपने छात्रों को अपने बाथरूम की तस्वीरें भेजती थी. वह छात्रों को स्कूल के बाद अपने घर भी बुलाती थी. कुछ स्टूडेंट्स ने उस पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया है. इसके बदले वह बच्चों को पैसे ऑफर करती थी.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 साल की कैरिसा जेन स्मिथ पर छात्रों के साथ संबंध बनाने और उसके बदले नकद या कैशऐप के माध्यम से पैसे देने का आरोप है. शिक्षिका को बच्चों को शराब और गांजा उपलब्ध कराने का भी दोषी पाया गया.

छात्रों के साथ करती थी अश्लील चैट

शादीशुदा कैरिसा अपने ही छात्रों के साथ घिनौना काम करती थी. वह न सिर्फ उनका यौन शोषण करती थीं, बल्कि उनके साथ अश्लील चैट भी करती थी. उन्हें बाथरूम में नहाते हुए अपनी तस्वीरें भेजती थी.

शिक्षिका को पिछले साल नवंबर में गिरफ़्तार किया गया था और उस पर यौन शोषण और बच्चों को नशीली दवा देने, यौन शोषण के लिए बाल तस्करी सहित 19 आरोप लगाए गए थे. सुनवाई के दौरान उसने कुछ छोटे अपराधों को भी स्वीकार किया था.

अपने ही छात्रों को भेजती थी नहाते हुए अपनी फोटो

अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़ित छात्रों ने कई चौंकाने वाले आरोप लगाए. एक छात्र ने आरोप लगाया कि उसने अगस्त 2023 में स्मिथ से मिलना शुरू किया था. जब वह एक मिडिल स्कूल का छात्र था और स्मिथ उसकी कक्षा में शिक्षिका थी. इसके बाद वह उससे सोशल मीडिया ऐप पर अश्लील चैट करने लगी और बाथरूम में नहाते हुए अपनी तस्वीरें भेजती थी.

छात्रों को घर पर बुलाकर करती थी उनका यौन शोषण

छात्र ने बताया कि बाद में उसने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया. एक छात्र ने यह भी कहा कि उन्होंने एक छात्र का मोबाइल फोन तब तोड़ दिया जब उसने दावा किया कि उसके पास उसके गंदे वीडियो है.

एक अन्य परेशान करने वाली घटना में, एक छात्र को उसके सहपाठी ने नौकरी पर रखा और पूछा कि क्या वे कुछ काम करना चाहते हैं और काम के बदले कुछ पैसे कमाना चाहते हैं. इसके बाद छात्र को स्मिथ के आवास पर ले जाया गया. जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जबकि उसका दोस्त बाहर पहरा दे रहा था.

महिला को मिली 10 साल की सजा

यह भी बताया गया कि स्मिथ के पति ने एक बच्चे को बेसबॉल के बल्ले से धमकाया था, क्योंकि उसने उसे बताया था कि वह उसका गांजा पीते हुए एक वीडियो बना लिया है. फिर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा. अदालत ने सारी सुनवाई के बाद अब इस महिला टीच को 10 साल जेल की सजा सुनाई है.

