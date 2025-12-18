scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका में बंद हो गए ये सिक्के, 7 करोड़ रुपये में नीलाम हुए अंतिम तीन कॉइन

अमेरिका में आखिरी 1 सेंट के सिक्कों की बोली लगाई गई. यहां सेंट की ढलाई अब बंद हो चुकी है. नवंबर में अमेरिकी टकसाल में एक सेंट के सिक्कों की आखिरी खेप ढाली गई और टकसाल ने इन सिक्कों को जनता के बीच लाने के लिए और यादगार बनाने के लिए इसे नीलाम कर दिया.

Advertisement
X
अमेरिकी में अंतिम सेंट के सिक्कों की हुई नीलामी (Photo - Pexels)
अमेरिकी में अंतिम सेंट के सिक्कों की हुई नीलामी (Photo - Pexels)

अमेरिका में 1 सेंट के सिक्के बंद हो गए हैं. नवंबर में इन सिक्कों की आखिरी खेप ढाली गई. आखिरी खेप में 1 सेंट के 232 सेट  ढाले गए. एक सेट में 3 सिक्के होते हैं.  टकसाल से निकले इन 232 सेट में जितने भी सिक्के थे, सारे के सारे नीलाम कर दिए गए. सभी सिक्कों के लिए खरीदारों ने 16.76 मिलियन डॉलर की अंतिम बोली लगाई, जो करीब डेढ़ अरब रुपये हैं. 

सेंट की 232 सेट में जो सबसे आखिरी सेट था, उसके तीन सिक्कों के लिए अलग से बोली लगाई गई. ये अंतिम सेट 8 लाख डॉलर में बिके यानी इंडियन करेंसी में इसकी कीमत 7 करोड़ रुपये है. जैसे भारत में पैसा होता है, उसी तरह अमेरिका में सेंट मुद्रा की एक इकाई है. वहां एक सेंट के सिक्के की ढलाई का खर्च उसके वैल्यू से ज्यादा हो रहा था.

अमेरिका में बंद हो गया 1 सेंट का सिक्का
एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक,  नवंबर में सरकार ने सेंट का उत्पादन बंद करने से पहले अमेरिका में प्रचलन में रहे पेनी को ढालने में लाखों डॉलर खर्च किए थे. क्योंकि एक सेंट का एक सिक्का ढालने की लागत 2 से 3 सेंट था. ऐसे में एक सेंट के सिक्के ढालने में सरकार को घाटा हो रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

new-zealand-entire-house-shifted-on-truck-video-leaves-people-stunned
पूरा घर ट्रक पर शिफ्ट, सड़क पर चलता देख लोग रह गए हैरान, देखें वीडियो
सोशल मीडिया पर एक 30 साल के व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया. (Photo : Pexels )
चार साल अनुभवी व्यक्ति को नौकरी से निकाला, नहीं करना चाहता है कोडिंग, पोस्ट वायरल
Food delivery rider earns millions
डिलीवरी राइडर ने 5 साल में 1.5 करोड़ रुपये बचाए, मिला 'ऑर्डर किंग' का खिताब
dhurandhar-fa9la-trend-father-dances-after-newborn-daughter-birth
बेटी के जन्म पर खुशी से झूमे पिता, ‘धुरंधर’ के रहमान डकैत स्टाइल में करने लगे डांस
Ryanair viral reply
एयरलाइन से पैसेंजर ने मांगी मुफ्त टिकट, एक शब्द में मिला ये जवाब हो रहा वायरल
Advertisement

सेंट की अंतिम खेप को सरकार ने कर दिया नीलाम
अमेरिकी टकसाल ने सेंट की अंतिम खेप को सर्कुलेट करने के लिए इसे नीलाम करने का फैसला लिया. इसके लिए स्टैक्स बोवर्स गैलरीज ने  एक नीलामी का आयोजन किया. इसमें तीन-तीन सेंट के 232 अंतिम सेट की नीलामी की गई.   टकसाल को नीलामी में सभी सिक्कों के लिए 16.76 मिलियन डॉलर की भारी रकम खरीदारों से मिली. 

232वां सेट—जिसमें अमेरिका के आखिरी तीन पेनी शामिल थे, 800,000 डॉलर में बिका. उस बोली लगाने वाले को वे तीन डाई भी मिले जिनसे ये लिंकन सेंट बनाए गए थे. 

प्रत्येक सेट में फिलाडेल्फिया और डेनवर टकसाल में ढाले गए 2025 के एक सेंट के दो सिक्के और एक युग के अंत के प्रतीक के तौर पर 24 कैरेट सोने का एक सिक्का भी शामिल था. प्रत्येक सिक्के पर एक अनूठा ओमेगा प्रतीक भी अंकित था. 

पहली बार सिक्कों के लिए लगी इतनी ऊंची बोली
स्टैक्स बोवर्स में न्यूमिजमैटिक अमेरिकना के निदेशक जॉन क्रालजेविच ने कहा कि यह उस तरह की नीलामी थी जहां बोली लगाने तक आपको वस्तुओं का बाजार मूल्य पता नहीं चलता. मैं 40 वर्षों से सिक्कों की नीलामी में जा रहा हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है.

Advertisement

अमेरिका में इतिहास बन गया सेंट
स्टैक्स बोवर्स के अध्यक्ष ब्रायन केंड्रेला ने कहा कि इन सिक्कों ने लंबे समय तक जनता के सपनों को आकार दिया. जब इसे 1793 में शुरू किया गया था. तब एक पैसे में एक बिस्कुट या एक कैंडी खरीदी जा सकती थी. अब उनमें से अधिकतर जार या कबाड़ के दराजों में बंद पड़े हैं.  मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए सेंट के उत्पादन का अंत एक पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement