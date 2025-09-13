scorecardresearch
 

सर्जरी के बीच नर्स से रोमांस करने लगा पाकिस्तानी डॉक्टर, UK कोर्ट पहुंचा मामला

ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर मरीज को बेहोश छोड़ सर्जरी के बीच नर्स से रोमांस करने लगा था. ऐसा करते दूसरे नर्स ने देख लिया था. अब इस मामले की सुनवाई ब्रिटेन की एक मेडिकल ट्रिब्यूनल में हो रही है. जानते हैं क्या है पूरा मामला.

मरीज को ऑपरेशन टेबल पर बेहोश छोड़कर दूसरे कमरे में नर्स के साथ रोमांस करते पकड़ा गया था डॉक्टर (Photo - AI Generated)
मरीज को ऑपरेशन टेबल पर बेहोश छोड़कर दूसरे कमरे में नर्स के साथ रोमांस करते पकड़ा गया था डॉक्टर (Photo - AI Generated)

ब्रिटेन के टेमसाइड जनरल अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने सर्जरी के बीच में ही एक मरीज को ऑपरेशन टेबल पर छोड़ दिया और बगल के थिएटर में एक नर्स के साथ रोमांस करने लगा. यह घटना सितंबर 2023 की है.  इस हफ़्ते ब्रिटेन के एक मेडिकल ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई हुई और डॉक्टर सुहैल अंजुम ने इस मामले में अपनी गलती स्वीकार की. 

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट सुहैल अंजुम (44) को 16 सितंबर, 2023 को टेमसाइड जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में एक अन्य नर्स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे. डॉ. अंजुम पाकिस्तान के रहने वाले हैं और अभी अपने देश में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं.  

मेडिकल ट्रिब्यूनल में पहुंचा मामला
मैनचेस्टर स्थित मेडिकल ट्रिब्यूनल को बताया गया कि डॉ. अंजुम ने उस मरीज को सर्जरी के बीच बेहोश छोड़ दिया, जिसकी पित्ताशय निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाना था. 

अभी पाकिस्तान में कर रहे प्रैक्टिस
आज विवाहित डॉ. अंजुम, जो अब पाकिस्तान में काम करते हैं. उन्होंने ट्रिब्यूनल  से कहा कि उन्हें इस बेहद शर्मनाक घटना पर शर्म और अपराधबोध महसूस हो रहा है. मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ. मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था.

वहीं जनरल मेडिकल काउंसिल के एंड्रयू मोलॉय ने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ट्रिब्यूनल सर्विस की सुनवाई में बताया कि डॉ. अंजुम उस दिन अस्पताल के थिएटर नंबर पांच में होने वाले पांच ऑपरेशनों के लिए एनेस्थेटिस्ट थे.

आराम करने की बात कह ओटी से निकले थे बाहर
मोलोय ने कहा कि तीसरे ऑपरेशन के दौरान लगभग आधे समय के बाद ही डॉ. अंजुम आराम करने के लिए ऑपरेशन थियेटर से बाहर चले गए. यह कोई असामान्य घटना नहीं थी और डॉ. अंजुम ऐसा करने वाली एकमात्र एनेस्थेटिस्ट नहीं थे. 

डॉक्टर अक्सर थक जाने के बाद आराम करने के लिए ब्रेक लेते हैं.जब ऐसा होता है, तो आगे का काम कुछ देर के लिए एनेस्थेटिक नर्स करती हैं. इसमें कोई विवाद नहीं है कि डॉक्टर ने एक एनेस्थेटिक नर्स को संकेत दिया था कि वह बाथरूम जा रहे हैं.

ओटी के बगल के कमरे में नर्स के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे
बाथरूम ओटी से थोड़ी ही दूरी पर था. मोलोय ने बताया कि तभी एक अन्य नर्स किसी दूसरे ऑपरेशन की तैयारी के लिए बगल के ओटी में कुछ उपकरण लेने गई थी. उन्होंने कहा कि उस दूसरी नर्स ने डॉ. अंजुम को उस कमरे में एक अन्य नर्स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा. 

इसके बाद वह नर्स वहां से निकल गई. डॉ. अंजुम आठ मिनट बाद वहां से निकले. हालांकि, ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़े मरीज को कुछ नहीं हुआ और सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई. वहीं नर्स ने इस घटना की जानकारी अपने मैनेजर को दे दी. 

पिछले सप्ताह मेडिकल ट्रिब्यूनल में शुरू हुई सुनवाई
इसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई.  फिर मामला ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया. मोलोय ने कहा कि डॉ. अंजुम ने ट्रिब्यूनल की सुनवाई के दौरान स्वीकार किया है कि उन्होंने एक मरीज को बीच सर्जरी बेहोश छोड़ दिया था और एक नर्स के साथ रोमांस करने लगा था. 

दो दिन पहले हुई इस सुनवाई के बाद अब ट्रिब्यूनल को यह निर्णय देना है कि क्या इस कथित कदाजार के कारण डॉ. अंजुम की प्रैक्टिस करने की योग्यता प्रभावित हुई थी.  डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, अंजुम ने ट्रिब्यूनल को बताया कि वह अपने काम के प्रति जुनूनी थे, लेकिन यह घटना उस समय घटी जब वह और उसकी पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था. 

डॉक्टर ने खुद इसे शर्मनाक बताया
डॉ. अंजुम ने बताया कि उनकी सबसे छोटी बेटी का जन्म समय से पहले हो गया था और उनकी पत्नी को जन्म के दौरान आघात पहुंचा था, जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त पारिवारिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ीं. उन्होंने अपने परिवार की मदद करने और अपने बड़े बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सप्ताह के एक दिन की छुट्टी के बदले में उस शनिवार को काम करने का फैसला किया.

उन्होंने कहा कि यह एक अनोखी घटना थी. मैं बता नहीं सकता कि यह मेरे लिए कितनी शर्मनाक बात है. डॉ. सुहैल अंजुम ने ट्रिब्यूनल से अपना मेडिकल करियर फिर से शुरू करने के लिए ब्रिटेन लौटने की इच्छा व्यक्त की है. 

लाहौर से की है डॉक्टरी की पढ़ाई
लाहौर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से 2004 में सुहैल ने स्नातक किया.  उन्होंने 2011 में ब्रिटेन में काम करना शुरू किया. 2015 में टेमसाइड और ग्लोसॉप इंटीग्रेटेड ट्रस्ट में शामिल हुए. इससे पहले ब्रिस्टल, मिल्टन कीन्स और डार्टफोर्ड में विभिन्न पदों पर रहे.  उन्होंने अक्टूबर 2024 में ट्रस्ट छोड़ दिया और जनवरी में पाकिस्तान लौट गए.  

---- समाप्त ----
