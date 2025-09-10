scorecardresearch
 

कंधे पर था बेटे का कॉफिन, तभी पिता को भी आया हार्ट अटैक... कुछ देर बाद पिता ने भी दम तोड़ा!

जब एक पिता अपने बेटे को अंतिम विदाई देने जा रहा था तो उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद वह गिर पड़ा और बेटे के बाद खुद भी कर दिया दुनिया को विदा.

बेटे के बाद पिता की मौत का ये मामला इंग्लैंड का है. (Photo: AI-Generated)
बेटे के बाद पिता की मौत का ये मामला इंग्लैंड का है. (Photo: AI-Generated)

बहुत दुख महसूस होता है जब परिवार पहले ही किसी की मौत के दुख से जूझ रहा हो और उसे एक और मौत का दुख झेलना पड़ जाए. ऐसा ही हुआ है इंग्लैंड के एक परिवार के साथ जहां एक पिता की मौत उस वक्त हुई जब वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने जा रहा था. बताया जा रहा पिता के अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने से पहले हार्ट अटैक आने के कारण मौत हो गई.

बेटे को दे रहे थे अंतिम विदाई, आ गया हार्ट अटैक

डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार 61 साल का आदमी जिसका नाम नॉर्मन व्हाइट था. वह पहले से ही अपने बेटे डेविड की मौत से दुखी था. उसके बेटे की 41 की उम्र में मौत हो गई थी. बताया जा रहा है कि नॉर्मन जब अपने बेटे के कॉफिन को चर्च में जा रहा था, हार्ट अटैक की वजह से उनकी भी मौत हो गई.

बेटे को थी ड्रग्स की लत

डेविड लंबे समय से ड्रग्स की लत से जूझ रहे थे, डेविड ने अपनी लत से छुटकारा पाने की कोशिश की थी. परिवार के अनुसार, वह सुधार की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके था, लेकिन एक दिन डेविड अपने एक रिश्तेदार के सोफे पर मृत मिला. इसके बाद से परिवार गहरे सदमे में था.

डेविड के मरने के बाद अंतिम संस्कार रखा गया था. बताया जा रहा है जब पिता नॉर्मन ने अपने बेटे डेविड का कॉफिन को चर्च में ले जा रहे थे तो उनको हार्ट अटैक आ गया. इस घटना के बाद आपातकालीन सेवा बुलाई गई पर डेविड के पिता की जान न बच सकी.

