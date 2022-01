Dhinchak Pooja का कमबैक-Burj Khalifa के सामने 'डांस मेरी रानी', देखें Top Viral Videos

Top Viral Videos Of The Week: सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे एक वीडियो (Viral Video) में एक महिला मॉडल बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) के ऊपर खड़े होकर फोटोशूट करवा रही है. वहीं एक अन्य वीडियो में इसी बुर्ज खलीफा के सामने मां-बेटी के जबरदस्त डांस का वीडियो भी सामने आया है. उधर Dhinchak Pooja ने बुलेट रानी बनकर नया गाना रिलीज किया. तो आइए एक नजर डालते हैं हफ्ते के टॉप वीडियोज पर..

ढिंचैक पूजा की वापसी

ढिंचैक पूजा (Dhinchak Pooja Video) ने फिर वापसी कर ली है. उन्होंने अपना नया गाना आई एम ए बाइकर अपने यू-ट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया है. बुलेट रानी बनी पूजा अपने राइडर्स के साथ बाइक चलाती हुई, गाना गाती नजर आ रही हैं. आप भी देखिए ढिंचैक पूजा का ये वीडियो..

बुर्ज खलीफा पर खड़ी महिला के बगल से गुजरा प्लेन!

दुबई में एयरलाइन अमीरात (Emirates Airline) के विज्ञापन की शूटिंग के लिए एक महिला बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) के ऊपर खड़ी हो गई. वह इसके पहले भी इस स्टंट को अंजाम दे चुकी है. लेकिन इस बार के विज्ञापन की खास बात ये थी कि जब महिला दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खड़ी हुई तो उसके पास से एक बड़ा विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया. इस स्टंट को केबिन क्रू के कपड़े पहने निकोल स्मिथ-लुडविक (Nicole Smith-Ludvik) ने को किया है.

बुर्ज खलीफा के सामने 'डांस मेरी रानी'

इसी बुर्ज खलीफा इमारत के सामने एक महिला और बच्ची नोरा फतेही (Nora Fatehi) के 'डांस मेरी रानी' (Dance Meri Rani Song) गाने पर थिरकते नजर आए. इस आइटम नंबर पर महिला व बच्ची के जबरदस्त डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो को कंटेंट क्रिएटर महिला Sara Karrit ने शेयर किया है.बाद में इसे नोरा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है.

तंजानिया में भी Pushpa का क्रेज

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun Pushpa) स्टारर तेलुगु फिल्म पुष्पा का क्रेज भारत से बाहर तंजानिया पहुंचा चुका है. फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के सराहनीय प्रदर्शन और इसके गानों ने खूब लोकप्रियता बटोरी है. इस बीच तंजानिया के लड़के किली पॉल (Kili Paul, Tanzania) का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह Allu Arjun के डॉयलाग पर एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं.

बच्चे ने पढ़ाया महिंद्रा को 'जीवन का पाठ'

मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर 2018 का एक बच्चे का वीडियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि इस वीडियो ने मुझे फिर से मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया, ‘कि मैं रोजाना किस बात का अभ्यास करता हूं.’ आप भी देखिए वीडियो-

This video’s from 2018. I believe this young man is quoting motivational speaker Prem Rawat. So he’s not a young Guru himself. But when children communicate, their innocence imparts their words with unparalleled power & impact. It’s made me re-examine ‘what I practice’ everyday. pic.twitter.com/PSks1ji8iE