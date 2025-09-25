थाई ब्यूटी क्वीन से एक दिन बाद ही खिताब छीना गया...मॉडल का वीडियो हो गया था वायरल

थाईलैंड में एक मॉडल से उनके ब्यूटी कंटेस्ट जीतने के एक दिन बाद ही खिताब छीन लिया गया. क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे थे. इसी वजह से उन पर कार्रवाई की गई. मॉडल से जो खिताब छीना गया, उसी की बदौलत वो मिस ग्रैंड थाईलैंड 2026 प्रतियोगिता की प्रतिभागी भी चुनी गई थीं.

द न्यूज स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक, 20 सितंबर को बेबी नाम से मशहूर 27 वर्षी थाई मॉडल सुफानी नोइनोंथोंग को मिस ग्रैंड प्रचुआप खीरी खान 2026 का खिताब दिया गया था. ताजपोशी के ठीक एक दिन बाद ही ऑनलाइन वायरल हो रहे अश्लील वीडियो के कारण उनसे मिस ग्रैंड प्रचुआप खीरी खान 2026 का खिताब छीन लिया गया.

20 सितंबर को जीता था खिताब

थाई समाचार आउटलेट थाइगर के अनुसार नोइनोनथोंग ने 20 सितंबर को जो खिताब जीता था, उससे वह राष्ट्रीय मिस ग्रैंड थाईलैंड 2026 प्रतियोगिता के लिए प्रांतीय प्रतिनिधि बन गईं. इस प्रतियोगिता में वह थाईलैंड के 76 अन्य प्रांतों के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिस्पर्धा करतीं.

एक दिन बाद ही ले लिया गया क्राउन

कॉन्टेस्ट कराने वाली संस्था के बयान में कहा गया कि मिस ग्रैंड प्रचुआप खीरी खान 2026 को कुछ ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है, जो प्रतियोगिता के नियमों के विरुद्ध है. साथ ही किसी भी कंटस्टेंट से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती है. इसलिए उनसे विजेता का क्राउन और खिताब ले लिया गया है.

पुराना वीडियो लीक हुआ था

सोशल मीडिया पर नोइनोंथोंग को जो वीडियो सामने आए, उनमें ई-सिगरेट पीते और ट्रांसपेरेंट इनरवीयर में नाचती हुई दिखाई दे रही थीं. यह वीडियो मिस ग्रैंड प्रचुआप खीरी खान 2026 प्रतियोगिता जीतने के एक दिन बाद ही ऑनलाइन वायरल हो गया.

27 वर्षीय मॉडल ने वीडियो रिकॉर्ड करने की बात स्वीकार की. उन्होंने कहा कि उसने अपनी मां, जो अब इस दुनिया में नहीं है. उनकी मदद करने के लिए हताश होकर ऐसा किया था. मॉडल ने बताया कि पुराना वीडियो लीक हुआ है.

मॉडल ने सोशल मीडिया पर मांगी माफी

नोइनोनथोंग ने बाद में अपने फेसबुक अकाउंट पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. इसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट कराने वाली संस्था और अपने समर्थकों दोनों से माफी मांगी. उन्होंने माना कि अतीत में उन्होंने गलत रास्ता अपनाया था, लेकिन उन्होंने खुद को सुधारने और आगे बढ़ने की बात की.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सहमति के बिना अवैध गेमिंग वेबसाइटों ने उनके वीडियो का दुरुपयोग किया है और वह इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराएंगी.

