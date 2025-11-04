scorecardresearch
 

रेलवे से रिफंड मांग रही थी महिला, IRCTC ने ट्वीट कर बता दिए सारे नियम

एक महिला ने IRCTC से ट्रेन का टिकट बुक किया था. लेकिन टिकट अपने आप कैंसिल हो गया. इसके बाद भी उससे कैंसिलेशन चार्ज काट लिया गया. इस बात से परेशान होकर महिला ने टिकट कैंसिलेशन का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया और रेलवे से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ.

महिला की पोस्ट पर लाखों व्यूज और हजारों प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ यूजर्स ने ConfirmTKT ऐप को जिम्मेदार बताया, तो कुछ ने इसे प्लेटफॉर्म फीस कहा. ( Photo: ITG)
भारतीय रेल से जुड़े मुद्दे अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं- कभी सीट की परेशानी को लेकर, तो कभी ट्रेन में भीड़ या अन्य असुविधाओं के कारण. हाल ही में एक महिला यूजर ने X (ट्विटर) पर ऐसा ही एक मामला उठाया, जो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया. महिला ने बताया कि उन्होंने IRCTC से तत्काल टिकट बुक किया था, लेकिन टिकट अपने आप कैंसिल हो गया. इसके बावजूद उनसे कैंसिलेशन चार्ज काट लिया गया. इस बात से नाराज होकर उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट शेयर की, जो जल्दी ही वायरल हो गई. 

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी वायरल हो रहा है. इस पोस्ट पर IRCTC की ओर से भी प्रतिक्रिया आई.  IRCTC ने बताया कि काटी गई राशि क्लर्केज फीस और जीएसटी के अंतर्गत है, साथ ही उन्होंने रिफंड नियमों की जानकारी देने वाली एक PDF फाइल भी शेयर की. बाद में महिला ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने गलती से “तत्काल” की जगह “सामान्य टिकट” लिखा था. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नियमों की जानकारी है, लेकिन सिस्टम का यह तरीका उन्हें गलत लगा. अब यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है, जहां लोग रेलवे के नियमों और पारदर्शिता पर अपनी राय दे रहे हैं.

रेलवे ने शेयर की जानकारी
इसके बाद X यूजर @hrshita_kshyp ने @RailMinIndia, @IRCTCofficial और @ConfirmTKT को टैग करते हुए लिखा- मैंने जो तत्काल टिकट कटाया था वे अपने आप कैंसिल हो गया, कोई सीट मुझे अलॉट नहीं की गई. ये रेलवे की तरफ से किया गया था.  मैंने खुद टिकट कैंसिल भी नहीं की. क्या इसमें मेरी कोई गलती है जो मेरे पैसे काटे गए. 

इस पोस्ट का जवाब IRCTC की तरफ से काफी शानदार तरीके से लिखा गया. रेलवे के ट्विटर अकाउंट @IRCTCofficial की तरफ से लिखा गया- मैम, भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर टिकट वेटिंग लिस्ट या आरएसी (RAC) में रहता है, तो प्रति यात्री ₹60 क्लर्केज चार्ज और जीएसटी काटा जाता है, अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जा सकती हैं.
http://contents.irctc.co.in/en/REFUND RULES wef 12-Nov-15.pdf
वैसे यह टिकट तत्काल नहीं, सामान्य (जनरल) टिकट था.

महिला ने अपनी पोस्ट में बताई गलती
महिला ने अपनी अगली पोस्ट में बताया कि उनसे टाइपिंग में गलती हो गई थी, उनका टिकट तत्काल नहीं, बल्कि सामान्य (जनरल) था, जिसे उन्होंने दो महीने पहले बुक किया था. उन्होंने कहा कि जो रकम काटी गई है, वह प्लेटफार्म फीस, जीएसटी और कन्वीनियंस फीस से अलग है. महिला का कहना है कि IRCTC का ऐप और वेबसाइट बहुत खराब है, और अब वे वहां से टिकट बुक नहीं करेंगी. उन्होंने माना कि यह शुल्क नियमों के अनुसार है, लेकिन फिर भी उन्हें यह गलत लगा.

हर्षिता ने साफ किया कि उन्होंने यह पोस्ट फेमस होने के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए लिखी क्योंकि उन्हें सिस्टम का तरीका गलत लगा. उन्होंने कहा कि ₹65 उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. अगर वे ₹3,500 का टिकट खरीद सकती हैं, तो यह रकम मायने नहीं रखती. उनका कहना है कि यह मुद्दा पैसों का नहीं, बल्कि सिद्धांत का है. अंत में उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि उन्हें “दीदी” न कहें, क्योंकि उनका नाम हर्षिता है. X (ट्विटर) पर महिला की पोस्ट को अब तक 18 लाख से ज्यादा व्यूज और 25 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. करीब 2 हजार लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है.

एक यूजर ने लिखा- “बहन, ये चार्ज तो उन लोगों के लिए होता है जो ConfirmTKT ऐप से टिकट बुक करते हैं. मैंने तो सीधा IRCTC से पेमेंट किया था, इसलिए मुझसे ये शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए. इस पर महिला ने जवाब दिया, “यह मामला उससे अलग है, मैं बेवकूफ नहीं हूं.” इसके बाद कई यूजर्स ने तरह-तरह की सलाह दी-किसी ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म फीस है, तो किसी ने ConfirmTKT ऐप को जिम्मेदार बताया.

फिर @ConfirmTKT की ओर से भी आया जवाब 
“हाय हर्षिता, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी वेटलिस्ट टिकट चार्ट बनने के बाद अपने आप कैंसिल हो जाती है या आप खुद उसे कैंसिल करते हैं, तो IRCTC की रिफंड पॉलिसी के तहत बेस किराए से क्लर्केज चार्ज काटा जाता है, एसी टिकट के लिए ₹65 और नॉन-एसी टिकट के लिए ₹60। धन्यवाद!”

 

---- समाप्त ----
