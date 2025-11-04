रेलवे से रिफंड मांग रही थी महिला, IRCTC ने ट्वीट कर बता दिए सारे नियम

भारतीय रेल से जुड़े मुद्दे अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं- कभी सीट की परेशानी को लेकर, तो कभी ट्रेन में भीड़ या अन्य असुविधाओं के कारण. हाल ही में एक महिला यूजर ने X (ट्विटर) पर ऐसा ही एक मामला उठाया, जो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया. महिला ने बताया कि उन्होंने IRCTC से तत्काल टिकट बुक किया था, लेकिन टिकट अपने आप कैंसिल हो गया. इसके बावजूद उनसे कैंसिलेशन चार्ज काट लिया गया. इस बात से नाराज होकर उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट शेयर की, जो जल्दी ही वायरल हो गई.

My Tatkal ticket was auto-cancelled because no seat was allotted, even though I didn’t cancel it myself. Why am I being charged a cancellation fee for something that wasn’t my fault? @RailMinIndia @IRCTCofficial@ConfirmTKT pic.twitter.com/BU3Xj6Eni5 — Harshita (@hrshita_kshyp) November 1, 2025

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी वायरल हो रहा है. इस पोस्ट पर IRCTC की ओर से भी प्रतिक्रिया आई. IRCTC ने बताया कि काटी गई राशि क्लर्केज फीस और जीएसटी के अंतर्गत है, साथ ही उन्होंने रिफंड नियमों की जानकारी देने वाली एक PDF फाइल भी शेयर की. बाद में महिला ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने गलती से “तत्काल” की जगह “सामान्य टिकट” लिखा था. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नियमों की जानकारी है, लेकिन सिस्टम का यह तरीका उन्हें गलत लगा. अब यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है, जहां लोग रेलवे के नियमों और पारदर्शिता पर अपनी राय दे रहे हैं.

This is apart from it I'm not dumb pic.twitter.com/NHEpNKPWXc — Harshita (@hrshita_kshyp) November 1, 2025

रेलवे ने शेयर की जानकारी

इसके बाद X यूजर @hrshita_kshyp ने @RailMinIndia, @IRCTCofficial और @ConfirmTKT को टैग करते हुए लिखा- मैंने जो तत्काल टिकट कटाया था वे अपने आप कैंसिल हो गया, कोई सीट मुझे अलॉट नहीं की गई. ये रेलवे की तरफ से किया गया था. मैंने खुद टिकट कैंसिल भी नहीं की. क्या इसमें मेरी कोई गलती है जो मेरे पैसे काटे गए.

इस पोस्ट का जवाब IRCTC की तरफ से काफी शानदार तरीके से लिखा गया. रेलवे के ट्विटर अकाउंट @IRCTCofficial की तरफ से लिखा गया- मैम, भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर टिकट वेटिंग लिस्ट या आरएसी (RAC) में रहता है, तो प्रति यात्री ₹60 क्लर्केज चार्ज और जीएसटी काटा जाता है, अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जा सकती हैं.

http://contents.irctc.co.in/en/REFUND RULES wef 12-Nov-15.pdf

वैसे यह टिकट तत्काल नहीं, सामान्य (जनरल) टिकट था.

महिला ने अपनी पोस्ट में बताई गलती

महिला ने अपनी अगली पोस्ट में बताया कि उनसे टाइपिंग में गलती हो गई थी, उनका टिकट तत्काल नहीं, बल्कि सामान्य (जनरल) था, जिसे उन्होंने दो महीने पहले बुक किया था. उन्होंने कहा कि जो रकम काटी गई है, वह प्लेटफार्म फीस, जीएसटी और कन्वीनियंस फीस से अलग है. महिला का कहना है कि IRCTC का ऐप और वेबसाइट बहुत खराब है, और अब वे वहां से टिकट बुक नहीं करेंगी. उन्होंने माना कि यह शुल्क नियमों के अनुसार है, लेकिन फिर भी उन्हें यह गलत लगा.

1. I made a mistake it's not a tatkal a general ticket I booked 2 months back

2. This is apart from all platform fees gst convenience fees

3. Irctc app and website is a complete trash don't ask me to book ticket from there.

4. Ik this is a rule but this shouldn't be like this. — Harshita (@hrshita_kshyp) November 1, 2025

हर्षिता ने साफ किया कि उन्होंने यह पोस्ट फेमस होने के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए लिखी क्योंकि उन्हें सिस्टम का तरीका गलत लगा. उन्होंने कहा कि ₹65 उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. अगर वे ₹3,500 का टिकट खरीद सकती हैं, तो यह रकम मायने नहीं रखती. उनका कहना है कि यह मुद्दा पैसों का नहीं, बल्कि सिद्धांत का है. अंत में उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि उन्हें “दीदी” न कहें, क्योंकि उनका नाम हर्षिता है. X (ट्विटर) पर महिला की पोस्ट को अब तक 18 लाख से ज्यादा व्यूज और 25 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. करीब 2 हजार लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है.

Sister , this charge is for those using the ConfirmTKT app. I pay directly through IRCTC, so — Subhash (@SubhashGhasal5) November 1, 2025

एक यूजर ने लिखा- “बहन, ये चार्ज तो उन लोगों के लिए होता है जो ConfirmTKT ऐप से टिकट बुक करते हैं. मैंने तो सीधा IRCTC से पेमेंट किया था, इसलिए मुझसे ये शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए. इस पर महिला ने जवाब दिया, “यह मामला उससे अलग है, मैं बेवकूफ नहीं हूं.” इसके बाद कई यूजर्स ने तरह-तरह की सलाह दी-किसी ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म फीस है, तो किसी ने ConfirmTKT ऐप को जिम्मेदार बताया.

फिर @ConfirmTKT की ओर से भी आया जवाब

“हाय हर्षिता, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपकी वेटलिस्ट टिकट चार्ट बनने के बाद अपने आप कैंसिल हो जाती है या आप खुद उसे कैंसिल करते हैं, तो IRCTC की रिफंड पॉलिसी के तहत बेस किराए से क्लर्केज चार्ज काटा जाता है, एसी टिकट के लिए ₹65 और नॉन-एसी टिकट के लिए ₹60। धन्यवाद!”

Hi Harshita, we would like to inform you that if the waitlisted ticket is automatically canceled after the chart preparation, or if it is canceled from your end, as per the IRCTC refund policy, the applicable clerical charges: ₹65 for AC and ₹60 for Non-AC tickets, will be… — ConfirmTkt (@ConfirmTKT) November 2, 2025

