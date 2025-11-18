कितने सस्ते होते हैं व्हिस्की के ट्रैटा पैक और इनकी बिक्री पर क्यों खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जब शराब के टेट्रा पैक पेश किए गए तो न्यायाधीश हैरान रह गए. उन्होंने सवाल उठाया कि टेट्रा पैक में शराब बेचने की अनुमति कैसे राज्य सरकारें दे सकती हैं. उन्होंने इसकी अनुमति देने के लिए राज्य सरकारों की आलोचना की.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान टेट्रा पैक में शराब की बिक्री पर कहा कि इनकी सस्ती, आसान से उपलब्ध और भ्रामक पैकेजिंग से स्कूल जाने वाले बच्चों तक शराब की आसान पहुंच हो सकती है और माता-पिता की नजर इस पर नहीं पड़ सकती.

स्कूली बच्चों तक हो सकती है इसकी आसान पहुंच

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटनाक्रम तब सामने आया जब न्यायालय को एक ट्रेडमार्क विवाद की सुनवाई के दौरान व्हिस्की के टेट्रा पैक पेश किए गए थे. इसे देखते ही न्यायमूर्ति भड़क गए और इस तक स्कूली बच्चों के लिए आसान पहुंच बताई

ट्रेड मार्क विवाद की सुनवाई के दौरान मामला सामने आया

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जॉन डिस्टिलरीज की याचिका पर विचार कर रही थी. इसमें ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की के निर्माता एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स के पक्ष में फैसला सुनाया गया था और जॉन डिस्टिलरीज के 'ओरिजिनल चॉइस' ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया गया था.

सस्ता होने की वजह से होती है ज्यादा बिक्री

सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दोनों कंपनियों के उत्पाद के टेट्रा पैक पेश किए. जब ​​रोहतगी ने व्हिस्की बेचने वाले टेट्रा पैक दिखाए, तो न्यायाधीश हैरान रह गए और उन्होंने स्कूली बच्चों को आसानी से शराब उपलब्ध कराने वाले इन पैक्स पर चिंता जताई. रोहतगी ने कहा कि इसकी ज़्यादा बिक्री इसलिए होती है क्योंकि यह सबसे सस्ता है.

काफी समय से टेट्रा पैक में हो रही शराब की बिक्री

देशभर के कई राज्यों में कई शराब बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादों को टेट्रा पैक में लेकर आ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेट्रा पैक में शराब की सबसे ज्यादा बिक्री कर्नाटक में होती है. यहां करीब-करीब सभी मध्यम रेंज के व्हिस्की और रम बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पाद को टेट्रा पैक में उतार चुकी है.

ट्रेट्रा पैक में कितनी होती है शराब

आमूमन 180 से 90 एमएल का टेट्रा पैक मार्केट में उपलब्ध है. किसी भी ब्रांड की व्हिस्की या रम के 90 या 180 एमएल की कीमत उसके रेंज के हिसाब से तय होती है.

कितनी होती है एक टेट्रा पैक की कीमत

90 एमएल का टेट्रा पैक आमतौर पर 50 से 100 रुपये में उपलब्ध होता है. किसी भी मध्यम रेंज के ब्रांड की व्हिस्की का 90 एमएल का टेट्रा पैक उसके बड़े बोतल की कीमत के अनुसार थोड़ी कम कीमत पर यानी 50 से 100 रुपये के बीच उपलब्ध होता है. इसी तरह 180 एमएल का टेट्रा पैक 130 से 200 रुपये तक में मिल जाता है.

