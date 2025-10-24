scorecardresearch
 

पहले पेट्रोल पंप थप्पड़ कांड, अब दो पत्नियां! कौन हैं चर्चा में आए राजस्थान के SDM छोटूलाल शर्मा

राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) छोटूलाल शर्मा फिर से विवादों में हैं. 21 अक्टूबर को अजमेर-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए एक घटनाक्रम में उन्हें पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ हाथापाई करते हुए देखा गया.

राजस्थान के SDM छोटूलाल शर्मा पर 2017 में रिश्वत लेने का आरोप भी लग चुका है. (Photo: ITG)
राजस्थान के SDM छोटूलाल शर्मा पर 2017 में रिश्वत लेने का आरोप भी लग चुका है. (Photo: ITG)

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) छोटूलाल शर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्हें भीलवाड़ा में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है. 21 अक्टूबर को अजमेर-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई इस घटना ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और शर्मा के दुर्व्यवहार के इतिहास को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो गई है.

वायरल वीडियो में, शर्मा एक सीएनजी पंप कर्मचारी से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी अथॉरिटी का दावा करते हुए कह रहे हैं, ';मैं यहां का एसडीएम हूं क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं?' यह बहस इतनी बढ़ गई कि अधिकारी और कर्मचारी के बीच एक-दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए. बाद में पुलिस ने पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया. 

कौन हैं SDM छोटूलाल शर्मा?

छोटूलाल शर्मा राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के 2015 बैच के अधिकारी हैं और लंबे समय से राज्य प्रशासन में सुर्खियों में बने हुए हैं. उनका जन्म 1 जून, 1980 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था. अपने करियर की शुरुआत के बाद, उन्होंने विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और प्रशासनिक मामलों में अपने हस्तक्षेप के कारण अक्सर चर्चा में रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शर्मा ने चित्तौड़गढ़ के गंगानगर में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) के रूप में अपनी सेवाएं दीं. इसके अलावा वे बांसवाड़ा, मांडल, टोंक और भीलवाड़ा जिलों में भी पदस्थ रहे हैं, जहां उन्होंने प्रशासनिक मामलों के साथ-साथ जनसंपर्क और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी भूमिका निभाई. वर्तमान में वे प्रतापगढ़ जिले में तैनात हैं.

दूसरी पत्नी ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

इस विवाद के बाद, शर्मा की पत्नी होने का दावा करने वाली दीपिका व्यास ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के खिलाफ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई. उनकी शिकायत के अनुसार, एक कर्मचारी ने उन्हें आंख मारी, जिससे उनके पति भड़क गए. जब ​​शर्मा ने विरोध किया, तो कर्मचारी ने कथित तौर पर उनकी गाड़ी की सर्विसिंग करने से इनकार कर दिया और उसकी जगह दूसरी गाड़ी में तेल भरने लगा. मामला हाथापाई में बदल गया, जिसमें कथित तौर पर तीन लोगों ने एसडीएम पर हमला कर दिया. इस बवाल के बीच हर कोई सर्च कर रहा है कि भीलवाड़ा के एसडीएम छोटूलाल आखिर हैं कौन. आइए आपको बताते हैं.

दीपिका व्यास, जिनके शर्मा से एक बच्चा है उन्होंने पहचान हाल ही में पेट्रोल पंप पर हुई घटना के दौरान मौजूद महिला के रूप में हुई है. हालांकि, पूनम शर्मा ने आरोप लगाया है कि दीपिका अपनी जगह का झूठा दावा कर रही हैं और एसडीएम गलत तरीके से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पेश कर रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज

वीडियो के प्रसारित होने के बाद, सोशल मीडिया पर व्यापक आलोचना हुई है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि बार-बार विवादों के बावजूद अधिकारी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई. पुलिस ने पुष्टि की है कि क्रॉस-एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और मारपीट और उत्पीड़न के आरोपों की जांच जारी है, अधिकारी घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच कर रहे हैं.

