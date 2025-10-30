scorecardresearch
 

Feedback

किराने की दुकान खोली और... पाकिस्तानी शख्स ने बताया- 70 लाख की लॉटरी लगी तो क्या-क्या किया?

यूएई में रह रहे पाकिस्तानी प्रवासी सऊद की लॉटरी जीतने की कहानी खूब वायरल हो रही है. 17 साल तक मेहनत के बाद जब उन्होंने मज़े-मज़े में ऑनलाइन लॉटरी का टिकट खरीदा, तो सोचा भी नहीं था कि वही टिकट उन्हें 1 लाख दिरहम का मालिक बना देगा. अब उनकी ज़िंदगी में न सिर्फ़ पैसे की बरसात हुई है, बल्कि एक छोटे से वादे ने बड़ी मुस्कान भी ला दी है. अपने भाई की किराने की दुकान खोलकर उन्होंने दिखा दिया कि असली जीत सिर्फ़ किस्मत की नहीं, दिल की भी होती है.

Advertisement
X
पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि लॉटरी जीतने के बाद वे काफी फेमस हो गया है. (Photo: AI Generated)
पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि लॉटरी जीतने के बाद वे काफी फेमस हो गया है. (Photo: AI Generated)

कहते हैं, किस्मत पलटते देर नहीं लगती और यूएई में रह रहे पाकिस्तानी प्रवासी सऊद की कहानी इसका जीता-जागता उदाहरण है. पिछले 17 सालों से दुबई को अपना घर बनाने वाले इस रियल एस्टेट प्रोफेशनल की ज़िंदगी तब बदल गई, जब उन्होंने ऑनलाइन लॉटरी में 1 लाख दिरहम (करीब 77 लाख पाकिस्तानी रुपये) जीत लिए. गल्फ न्यूज को इंटरव्यू में पाकिस्तानी शख्स ने बताया कि लॉटरी के पैसे से सबसे पहले उन्होंने क्या किया.

लॉटरी जीतने के बाद सबसे पहले छोटे भाई से किया वादा निभाया

यूएई में पिछले 17 सालों से रह रहे पाकिस्तानी प्रवासी सऊद की ज़िंदगी उस वक्त बदल गई, जब उन्होंने ऑनलाइन लॉटरी में 1 लाख दिरहम जीतें. इसके बाद इस पैसे को उन्होंने उस काम में लगाया, जिसे करने का वो सालों से सोच रहे थे.  सऊद, जो पेशे से एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हैं उन्होंने इस इनामी रकम से सबसे पहले अपने भाई से किया वादा निभाया. उन्होंने दुबई में उसके लिए एक छोटी किराने की दुकान खोली, जिससे उसके जीवन में स्थायी बदलाव आ गया.

सम्बंधित ख़बरें

Distressed woman breaks train window after purse theft, with her young child by her side
ट्रेन में महिला का गुस्सा फूटा, पर्स चोरी के बाद तोड़ा एसी कोच का शीशा, वीडियो वायरल 
hurricane melissa
हरिकेन मेलिसा.. दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान, जमैका में मचाई तबाही, अब क्यूबा पहुंचा  
Couple caught on camera in restaurant
रेस्टोरेंट में कपल ने पहले बनाए संबंध, फिर चुरा ले गए कैश और शराब, CCTV ने उगला सच 
wandering spider
केले के गुच्छे में मिला ये जहरीला कीड़ा... काट ले तो तुरंत हो जाती है मौत  
इस पोस्ट पर लोगों ने कर्मचारी की ईमानदारी और बॉस के सपोर्टिव रवैये की खूब तारीफ की, इसे ऑफिस कल्चर में सकारात्मक बदलाव बताया. ( Photo: AI Generated)
ब्रेकअप हो गया है सर ब्रेक चाहिए....ई-मेल देखते ही बॉस ने दी इतने दिन की छुट्टी  

जब गल्फ न्यूज़ ने पहली बार सऊद की कहानी लोगों के साथ साझा की, तो वो खबर सोशल मीडिया पर छा गई थी. हर किसी को उनकी किस्मत बदलने वाली ये कहानी बहुत पसंद आई थी. अब, उस लम्हे को बीते एक महीने से ज़्यादा समय हो गया है और 42 साल के सऊद ने बताया है कि इस जीत ने उनकी ज़िंदगी को कैसे बदल दिया. उन्होंने न सिर्फ़ अपने भाई से किया वादा निभाया, बल्कि इस जीत के बाद उन्हें अप्रत्याशित शोहरत और अपने कारोबार में बढ़ोतरी भी मिली है.

Advertisement

लॉटरी जीतने के बाद लाइफ में क्या-क्या बदल गया
जब उनसे पूछा गया कि अपनी 100,000 दिरहम की जीत को याद करके कैसा महसूस होता है, तो सऊद ने कहा कि वह बेहद आभारी हैं. लेकिन उन्होंने अपने पुरस्कार के साथ जो किया, वह वाकई दिल को छू जाता है.

गल्फ न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "मैंने जो पुरस्कार जीता, उससे मुझे अपने भाई का भरण-पोषण करने का मौका मिला. मैंने दुबई इंटरनेशनल सिटी में उनके लिए एक छोटी सी किराने की दुकान खोली. मैं अद्भुत महसूस कर रहा हूं और यूएई लॉटरी के सहयोग के लिए उनका आभारी हूं. मैं सचमुच खुद को भाग्यशाली मानता हूं."

किराने की दुकान अब उनके भाई के प्रति उनके प्यार और अपने वादे को निभाने का प्रतीक है. इस छोटे से व्यवसाय ने उनके भाई और कर्मचारियों, दोनों के लिए एक बड़ा बदलाव लाया है. सऊद के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सिर्फ़ आर्थिक नहीं था. यह उनके रिश्तों और सामाजिक दायरे से जुड़ा था.

मैं फेमस भी हो गया हूं

सऊद ने कहा, 'सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मैं कुछ हद तक प्रसिद्ध हो गया हूं. शुरुआत में, मैंने सिर्फ़ अपने करीबी परिवार को बताया था.मेरी मां, भाई और पत्नी लेकिन जब जीत की जानकारी यूएई लॉटरी के सोशल मीडिया पेज और गल्फ न्यूज़ पर साझा की गई, तो सभी को पता चल गया.' तब से, कई लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और उन्हें व्यवसाय के प्रस्ताव भी दे रहे हैं.

Advertisement

'मैं एक रियल एस्टेट व्यवसाय चलाता हूं और अब लोग मुझे यूएई लॉटरी की जीत से पहचानते हैं. वे अक्सर सेल्फी लेने के लिए कहते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है. इस नई पहचान ने उनके करियर को एक नई दिशा दी है. इससे वास्तव में मेरे व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिली है क्योंकि मेरा नेटवर्क बढ़ गया है. गल्फ न्यूज़ में मेरी कहानी देखने के बाद लोग सालों बाद मुझसे संपर्क कर रहे हैं.'

मां के लिए सोना भी खरीदा
अपने भाई के लिए किराने की दुकान के अलावा, सऊद ने अपनी इनामी राशि से एक और ख़ास खरीदारी की. 'मैंने अपनी मां के लिए सोना खरीदा, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था. मैंने उन्हें जीत के बारे में बताया और सबके लिए उपहार खरीदे, लेकिन मेरी मां का उपहार कुछ ज़्यादा ही ख़ास था.'

'हर बार जब मैं वहां जाता हूं, तो काफ़ी खर्च करता हूं. इसलिए इस पुरस्कार ने वाकई मेरी मदद की है. दरअसल, मैं जल्द ही अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने जा रहा हूँ, और यह जीत इस यात्रा के लिए बहुत बड़ा सहारा रही है क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी समय से नहीं देख पाया था.'

सऊद ने आगे कहा, 'मेरे परिवार के कई सदस्य दुबई में रहते हैं, इसलिए सऊद ने अपनी खुशी साझा करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई. "हर कोई मेरे लिए बहुत खुश था और मेरे साथ जश्न मनाना चाहता था. मैं जश्न मनाने के लिए उन सभी को डिनर पर ले गया. मैंने उन्हें उपहार भी दिए, और हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया.'

Advertisement

क्या जीत ने उनकी आर्थिक आदतों को प्रभावित किया है? "बिल्कुल. मैं अक्सर अपने परिवार की ज़रूरतों के बारे में सोचता हूँ, खासकर उन लोगों के बारे में जो कम भाग्यशाली हैं," उन्होंने कहा.

नए लोगों के लिए सलाह
सऊद लॉटरी खेलने के लिए दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं. उन्होंने कहा, 'मेरी वजह से, 20 से ज़्यादा लोगों ने खेलना शुरू कर दिया है. मैं लोगों को साइन अप करने में भी मदद करता हूं.'

जो लोग पहली बार अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं, उनके लिए सऊद के उत्साहवर्धक शब्द हैं: "मैं ज़रूर कहूंगा कि जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ! एक साथ चार या पाँच टिकटों के साथ खेलो. मुझे पता है कि लोग पहली बार में थोड़ा घबरा सकते हैं, लेकिन यह इसके लायक है क्योंकि उनके पास शुरुआती लोगों वाली किस्मत होती है. हो सकता है, वे मेरी तरह जीत जाएँ," सऊद ने कहा.

इससे पहले भी गेम में जीत चुके हैं पैसे
सऊद को यूएई लॉटरी प्लेटफ़ॉर्म पर अन्य खेल भी पसंद हैं. 'मैं कलर प्रेडिक्शन जैसे अन्य खेल भी खेलता हूं. मेरा पसंदीदा मार्बल रन है. यह मज़ेदार है, और मैं और मेरा भाई गेंदें चुनकर एक-दूसरे को चुनौती देते हैं कि कौन पहले जीतता है. 100,000 दिरहम जीतने से पहले, मैंने पिक 3 भी खेला और 425 दिरहम जीते, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि यह असली है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement