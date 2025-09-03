पुतिन के सामने फिर हुई पाकिस्तानी पीएम शहबाज की किरकिरी, देखें वायरल वीडियो

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. इसकी वजह है कि एससीओ (SCO) सम्मेलन के दौरान वे माइक ठीक से नहीं लगा पाए. इसके बाद, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें माइक लगाना सिखाया. पुतिन मुस्कुराते नज़र आए और एक समय तो उन्होंने शरीफ़ को हेडफ़ोन पहनने का तरीका समझाने की भी कोशिश की.

एक व्यक्ति ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, "एससीओ में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ का हेडफ़ोन गड़बड़ा गया, जिससे पुतिन फिर से हंस पड़े!" इस हालिया घटना ने कई लोगों को 2022 के एक दृश्य की याद दिला दी, जब पुतिन से मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को अपने ट्रांसलेशन हेडफ़ोन को लगाने में दिक्कत हो रही थी.

वीडियो में शहबाज़ शरीफ़ के कानों से हेडसेट बार-बार फिसल रहा है, भले ही वे उसे अपनी जगह पर रखने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हों लेकिन वे उनसे लग नहीं पा रहा. इसके बाद, पुतिन अपना हेडसेट उठाकर उन्हें पहनने का तरीका दिखाने की कोशिश करते हैं.

वीडियो पर लगातार कमेंट कर रहे यूज़र्स

एक व्यक्ति ने पूछा, "ये पुराना वीडियो है या फिर से हुआ?". एक अन्य ने पूछा, "पुतिन के सामने वो हमेशा इतना नर्वस क्यों हो जाता है?". तीसरे ने टिप्पणी की, "पुतिन उसे पुट करना सिखा रहे हैं हाहा.". चौथे ने लिखा, "बार-बार!".

पहले भी हो चुके हैं ट्रोल

इससे पहले, एससीओ शिखर सम्मेलन में पुतिन के साथ हाथ मिलाने में असहजता के कारण शहबाज़ शरीफ़ को ट्रोल किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दस सदस्य देशों के नेता शामिल हुए थे.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने पर लोगों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को ट्रोल किया, जिसमें उन्हें रूसी राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए दौड़ते हुए दिखाया गया था. उस समय पुतिन और जिनपिंग साथ-साथ चल रहे थे, तभी शरीफ़ रूसी नेता से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े. कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने दावा किया कि चीनी नेता ने शरीफ़ को आते देखा, लेकिन मुंह फेर लिया.

एससीओ शिखर सम्मेलन क्या है?

चीन के तियानजिन में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में विश्व के नेता एकत्रित हुए. 2001 में स्थापित इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद-निरोध था. इसके दस सदस्य देश हैं: भारत गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य, रूसी संघ, कजाकिस्तान गणराज्य, इस्लामी गणराज्य ईरान, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, उज्बेकिस्तान गणराज्य और इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान.

