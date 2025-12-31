scorecardresearch
 
p999, Sexy... 2025 में पाकिस्तानियों ने गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया

पाकिस्तान में 2025 में लोगों की रुचि किस चीज के बारे में जानने में रही, इसका पता गूगल सर्च ट्रेंड पर देखा जा सकता है. पूरे साल वहां के लोग अलग-अलग चीजों के बारे में सर्च करते दिखे. इसमें भारत से जुड़ी कुछ चीजें भी थीं.

पाकिस्तान में गूगल पर इन चीजों को सर्च करते रहे लोग (Photo - Pixabay)
पाकिस्तान में 2025 में पूरे साल लोगों गूगल पर काफी चीजें सर्च की. इनमें कई सारी चीजें भारत से जुड़ी हुई हैं. वहीं कुछ ऐसे शब्दों को भी वो खोजते रहे, पहली नजर में जिनका मतलब समझ ही न आए. ऐसे में जानते हैं कि पाकिस्तानियों को आखिर किन चीजों को लेकर पूरे साल ज्यादा जिज्ञासा रही, जिनके बारे में वो जानना चाहते थे. 

पाकिस्तान के लोगों की गूगल पर पूरे साल काफी चीजों को सर्च किया. 2025 में उनका सर्चिंग ट्रेंड दिखाता है कि वहां के लोगों ने AI के बारे में काफी खोजबीन की है. क्योंकि टॉप पर Deepseek, Google ai studio और Grok के बारे में सर्च करते रहे. चौथे नंबर पर जो सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली चीज है, वो है p999. 

ये p999 आखिर होता क्या है? जब इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला यह एक गेम है और पाकिस्तानी ने एआई टूल्स से जुड़ी जानकारी के बाद सबसे ज्यादा इस गेम के बारे में जानने की कोशिश की. इन सबके अलावा टॉप फाइव में भारत की 'धुरंधर' मूवी भी शामिल है. पाकिस्तानियों ने गूगल पर धुरंधर भी काफी सर्च किया है. 

Screenshot

AI के बारे में जानने में पाकिस्तानियों की दिखी रुचि
पाकिस्तानियों के सर्च ट्रेंड AI और इससे जुड़े टूल की जानकारी के बारे में सर्च करने से भरे पड़े हैं. लोग गूगल जैमिनी, जैमिनी और चैटGPT के बारे में खोजते रहे हैं. इसमें भी लोगों ने ChatGpt के बदले ChatGbt लिखकर सर्च करते दिखे. गूगलसर्च ट्रेंड से पता चलता है कि वहां इस साल लोगों को चैटजीपीटी और एआई टूल्स को लेकर जानने में ज्यादा रुचि दिखाई दी.

इसके अलावा पाकिस्तान में Sexy वर्ड भी काफी सर्च किया गया. आखिर इस शब्द को लोग क्यों खोजते रहे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है. पाकिस्तानियों ने इंग्लिश टू उर्दू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक भी सर्च किए.

Screenshot

धुरंधर और स्ट्रेंजर थिंग्स का रहा जलवा
पाकिस्तान में लोग गूगल पर लोगों ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स'भी खूब खोजा है. यह नेटफ्लिक्स की एक हॉरर वेब सीरीज है. 2025 में इसका एक नया सीजन आया था. इसके अलावा xxxl size 2024 जैसे शब्द भी पाकिस्तानी खोजते दिखे. 

Screenshot

वहीं गूगल में टॉपिक सर्च में पाकिस्तानियों ने street 30, Vid Master, धुरंधर - 2025 फिल्म को काफी खोजा. इसके अलावा एशिया कप लीग, स्लॉट मशीन जैसे टॉपिक भी उन्होंने खूब सर्च किए. इन सब चीजों के अलावा पाकिस्तान में 2026 के टॉपिक और 2025 टॉपिक भी काफी सर्च किए जा रहे हैं. 

इंडिया नेशनल अंडर-19 क्रिकेट टीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- फिल्ड ऑफ स्डडी, चालान, इंफइनिक्स हॉट मोबाइल फोन जैसे टॉपिक भी वहां खूब सर्च किए गए हैं. 

