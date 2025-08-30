प्लास्टिक, कचरा और ऑटो रिक्शा... विदेशी व्लॉगर ने दिखाई पाकिस्तान के पॉश बीच की तस्वीर

इन दिनों लोग विदेशों में घूमनें के साथ खूब व्लॉगिंग करते हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसे व्लॉगर एक्टिव हैं जो हमेशा दुनिया के किसी न किसी कोने में मौजूद होते हैं और वहां की असलियत से हमें रूबरू कराते हैं. ऐसे ही एक विदेशी व्लॉगर ने पाकिस्तान के एक पॉश समुद्री बीच का नजारा अपने कैमरे में कैद किया और इसे देखकर वो खुद काफी हैरान था.

इंस्टाग्राम पर @georgebxckley नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में पाकिस्तान के एक समुद्री तट की झलक दिखाई गई है. विदेशी पर्यटक पाकिस्तान के इस बीच को अपने कैमरे में कैद करते हुए यहां के हालात के बारे में बताता दिख रहा है.

ऑटो रिक्शा, कुर्सिया, ऊंट और गंदगी

काफी ज्यादा भीड़-भाड़ वाले इस बीच को दिखाते हुए वह कहता है कि यह पाकिस्तान का एक पॉश बीच है. इसे देखकर मैं हैरान हूं कि यहां लोग करने क्या आए हैं. फिर वह समुद्र किनारे खड़े ऑटो रिक्शा की कतार, वहां खड़ी फोर व्हीलर और टू व्हीलर गाड़ियों की ओर इशारा करता है. सभी गाड़ियां बेतरतीब तरीके से वहां खड़ी दिखाई देती है.

इस बीच वह समुद्र किनारे खड़ी भीड़ की ओर कैमरा घूमता है और दिखाता है कि यहां ये लोग समुद्र देखने आए हैं. वहां किसी देहाती इलाके में लगने वाले भीड़-भाड़ वाले मेला सा नजारा दिखाई देता है.

Advertisement

बीच पर नंगे पांव चलना हो सकता है खतरनाक

इसके साथ ही बीच की गंदगी की ओर इशारा करते हुए वह बताता है कि यहां नंगे पांव चलना कितना खतरनाक है. क्योंकि यहां समुद्र किनारे बालू में सिर्फ कचरा, प्लास्टिक, टूटे बोतल और गंदगी भरी हुई है.

इसके साथ ही बीच पर ऊंट और घोड़े पर सवार स्थानीय लोगों की ओर भी उसका कैमरा जाता है. यहां किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है. समुद्र की लहरों के साथ काफी कचरा किनारे पर जमा हो रहा है. लोग बिना सोचे-समझे समुद्र में कचरा डाल रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं.

पाकिस्तान के बीच पर गंदगी की व्लॉगर ने खोली पोल

विदेशी व्लॉगर पाकिस्तान के समुद्री तट का ये हाल देखकर भौंचक रह जाता है और बताता है कि जिंदगी में पहली बार समुद्र किनारे ऐसा माहौल देखने को मिला है. यहां जगह-जगह खाने के ठेले लगे दिखाई देते हैं. साथ ही आसपास लोग धड़ल्ले से गंदगी फैलाते दिखाई दे रहे हैं.

---- समाप्त ----