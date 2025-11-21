साल के अंत तक दस्तक देगी एक और महामारी! जानें नास्त्रेदमस की वो भविष्यवाणी

साल का अंत कैसा होगा, इसको लेकर महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का विशेषज्ञ विश्लेषण कर रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि नास्त्रेदमस ने 2025 के अंत से पहले एक और महामारी के दस्तक देने की भविष्यवाणी की है.

और पढ़ें

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, नास्त्रेदमस की भयावह भविष्यवाणियां इंग्लैंड में युद्ध, ग्रह पर उल्कापिंडों के गिरने और एक और महामारी का संकेत देती हैं. ऐसे में जैसे-जैसे 2025 समाप्त हो रहा है, मानवता के विनाश के बारे में सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणी के वास्तविकता में बदलने के डर से लोग सहमे हुए हैं.

उल्का पिंड के टकराने के संकेत

ब्रिटानिका के अनुसार, फ्रांसीसी ज्योतिषी और कथित 'भविष्यद्रष्टा' नास्त्रेदमस ने इंग्लैंड में एक संघर्ष की शुरुआत, एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने और एक जलीय नेता के सत्ता में आने का संकेत दिया था.

हालांकि, वह एक लंबे युद्ध के अंत की भी भविष्यवाणी करते है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना ​​है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष इसकी वजह हो सकता है.

पुरानी महामारी के वापस आने का संकेत

नास्त्रेदमस लिखते हैं कि लंबे युद्ध के दौरान पूरी सेना थक जाएगी, जिससे सैनिकों के लिए पैसे नहीं बचेंगे. सोने या चांदी की जगह उनके पास चमड़े के सिक्के, गैलिक पीतल और चांद का अर्धचंद्र होगा. ऐसा लग रहा है कि एक युद्ध के अंत के साथ ही एक और युद्ध शुरू हो जाएगा - यह एक और महामारी की शुरुआत होगी.

Advertisement

नास्त्रेदमस लिखते हैं कि जब यूरोप के लोग इंग्लैंड को अपने पीछे, अपने किनारों पर आकर साम्राज्य स्थापित करते देखेंगे, तो भयंकर युद्ध होंगे.राज्य के भीतर और बाहर से शत्रु उठ खड़े होंगे. अतीत की एक बड़ी महामारी लौटेगी, आसमान के नीचे इससे अधिक घातक कोई शत्रु नहीं होगा.

ब्रह्मांड से आया आग का गोला पृथ्वी का भाग्य बनेगा

हमारे आने वाले युद्ध के अलावा, नए साल की योजनाएं अभी न बनाने के और भी कई कारण हैं. नास्त्रेदमस के अनुसार, हम एक ऐसे क्षुद्रग्रह से टकराएंगे जो जीवन को मिटा देगा. पेन लाइव के अनुसार, वे लिखते हैं कि ब्रह्मांड से एक आग का गोला उठेगा. यह पृथ्वी का भाग्य होगा.

राजनीति के विषय पर, ज्योतिषी का मानना ​​था कि महाशक्तियां आपस में टकराएंगी. इसके कारण कुछ लोगों ने संभावित परमाणु विस्फोट बिंदु को लेकर चिंता जताई है. वह आगे कहते हैं कि स्थापित पश्चिमी देशों का प्रभाव कम होगा और नई विश्व शक्तियों का उदय होगा.

भविष्यवाणियों पर विश्वास करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह

हालांकि, ट्रस्टेड साइकिक्स की मानसिक विशेषज्ञ जोआन जोन्स नास्त्रेदमस की आसन्न विनाश की किसी भी मादक कहानी पर विश्वास करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह देती हैं. पिछले हफ़्ते, हमने नास्त्रेदमस की विनाशकारी घटनाओं की भविष्यवाणी करने वाले दोहों की वायरल व्याख्याओं के बाद लोगों की चिंता में वृद्धि देखी गई है.

---- समाप्त ----