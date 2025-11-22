scorecardresearch
 

चलती कार पर आसमान से आ गिरी बिल्ली! बाल-बाल बची महिला जान... ये था असल माजरा

अमेरिका में एक चलती कार की विंडशील्ड पर आसमान से एक बिल्ली आ गिरी. इस हादसे में कार चला रही महिला की जान बाल-बाल बची. वह हैरान था कि आखिर ये सब हुआ कैसे?

कार का शीशा तोड़कर अंदर जा गिरी बिल्ली (Photo - AP)
कार का शीशा तोड़कर अंदर जा गिरी बिल्ली (Photo - AP)

उत्तरी कैरोलिना में एक ड्राइवर का सफर उस समय मुश्किल में फंस गया. जब हाईवे पर चल रही कार की विंडशील्ड पर आसमान से एक बिल्ली आ गिरी. इस दुर्घटना में किसी तरह कार चला रही महिला की जान बच पाई. 

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कार चला रही 28 साल की मेलिसा श्लार्ब हैरान रह गई कि यह उसके साथ क्या हुआ. हाईवे पर जहां सड़क किनारे दूर-दूर तक कोई इमारत नहीं, न कोई पेड़, न आदमी, फिर कैसे बिल्ली उसके कार के शीशे पर आ गिरी. 

महिला को समझ नहीं आया क्या हुआ
यह घटना ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क के पास यूएस रूट 74 की है. कार से बाहर निकलने के बाद उसने आसमान में देखा और फिर आसपास के दूसरे चालकों ने बताया कि आसमान में उड़ रहे एक चील ने मरी हुई बिल्ली ठीक श्लार्ब के कार के ऊपर छोड़ दिया. 

ऐसा लगा जैसे बम फटा हो
श्लार्ब को ऐसा लगा कि बिल्ली आसमान से सीधे उसकी कार पर आ गिरी है. श्लार्ब ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई बम फटा हो. उसी पल मैंने ज़ोर से ब्रेक लगा दिए. इसके बाद मैंने देखा मेरा विंडशील्ड टूट गया है और हर तरफ कांच बिखरा हुआ था और बगल वाली सीट पर मरी बिल्ली पड़ी हुई थी. 

बाद में समझ आया पूरा माजरा
श्लार्ब ने बताया कि मैं हर सुबह उस सड़क से गुज़रती हूं, लेकिन इस बार, मैंने दूर से एक चील को आते देखा था. वैसे मुझे उन्हें उस इलाके में देखने की आदत नहीं है. मुझे लगा कि उसके पंजे में कुछ है, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया. फिर कुछ देर के बाद मेरी कार पर एक मरी हुई बिल्ली आ गिरी. बिल्ली कार के शीशे से ऐसे टकराई जैसे कोई गोली लगी हो.

कार की सीट पर पड़ी थी मरी हुई बिल्ली
इस घटना के बाद श्लार्ब ने हाईवे डिस्पैचर को कॉल किया. ताकि, हाईवे और कार की सफाई हो सके. मैंने डिस्पैचर को घटना की पूरी डिटेल बताई और यह भी बताया कि बिल्ली मेरी कार में ही पड़ी हुई है. इस पर उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि बिल्ली जिंदा है या मर गई.  

---- समाप्त ----
