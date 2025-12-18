पूरा घर ट्रक पर शिफ्ट, सड़क पर चलता देख लोग रह गए हैरान, देखें वीडियो

क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा घर, छत, दीवारें और खिड़कियां समेत, ट्रक पर लादकर हाईवे पर दौड़ता हुआ दिखे. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक पूरा घर ट्रक पर सवार होकर जा रहा है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो न्यूजीलैंड का है.

न्यूजीलैंड में यह नजारा आम है .यहां के लकड़ी के घर इतने हल्के होते हैं कि उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. यह न सिर्फ देखने में दिलचस्प लगता है, बल्कि पर्यावरण के लिए फायदेमंद और बजट में घर पाने का शानदार तरीका भी है.

दरअसल, न्यूजीलैंड में ज़्यादातर पुराने घर लकड़ी के बने होते हैं. ये घर हल्के, मज़बूत और रिलोकेटेबल होते हैं. शहरों में री-डेवलपमेंट के समय इन्हें तोड़ने के बजाय दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है. इससे कचरा कम होता है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता.

न्यूजीलैंड में होम शिफ्टिंग, यानी रिलोकेटेबल हाउसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कोई अजीब बात नहीं है. दुनिया के कई देशों की तुलना में यह चलन न्यूजीलैंड में कहीं ज्यादा आम है. इसकी वजह देश की हाउसिंग मार्केट, बिल्डिंग स्टाइल और आर्थिक हालात से जुड़ी हुई है.

क्यों आम है न्यूजीलैंड में होम शिफ्टिंग?

महंगी जमीन, सस्ता घर

न्यूजीलैंड में, खासकर ऑकलैंड जैसे बड़े शहरों में, जमीन की कीमत घर से कहीं ज्यादा होती है. अक्सर लोग पुरानी प्रॉपर्टी खरीदकर घर को हटाकर नई और बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं या जमीन का सबडिविजन करते हैं. ऐसे में पुराने घर को तोड़ने की बजाय बेच दिया जाता है. दूसरा खरीदार उस घर को अपनी जमीन पर शिफ्ट करवा लेता है. इससे एक तरफ पुराना घर बच जाता है और दूसरी तरफ किसी को कम कीमत में घर मिल जाता है.

लकड़ी के घर, जिन्हें मूव करना आसान

न्यूजीलैंड में ज्यादातर घर टिम्बर-फ्रेम्ड यानी लकड़ी के फ्रेम वाले होते हैं. ये घर हल्के होने के साथ-साथ काफी मजबूत भी होते हैं. ईंट या कंक्रीट के घरों को शिफ्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन लकड़ी के घरों को आसानी से उठाकर ट्रक पर रखा जा सकता है. यही वजह है कि 1960 के दशक से यहां यह प्रथा चली आ रही है.

सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प

नया घर बनवाने के मुकाबले पुराना घर खरीदकर उसे शिफ्ट करना और रेनोवेट करना ज्यादा सस्ता पड़ता है. साथ ही, घर तोड़ने से जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट निकलता है, वह भी बच जाता है. इससे पर्यावरण को नुकसान कम होता है और यह एक सस्टेनेबल ऑप्शन माना जाता है.

हाउसिंग क्राइसिस का असर

न्यूजीलैंड में घरों की कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं. पहली बार घर खरीदने वाले या सीमित बजट वाले लोग रिलोकेटेबल घरों को बेहतर विकल्प मानते हैं. यही वजह है कि यहां “Moving Houses” जैसे टीवी शो भी काफी लोकप्रिय हैं, जो पूरे प्रोसेस को दिखाते हैं.

कुल मिलाकर, न्यूजीलैंड में घरों को सड़क पर चलते देखना सिर्फ एक वायरल नजारा नहीं, बल्कि वहां की हाउसिंग संस्कृति का अहम हिस्सा है.





