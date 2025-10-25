scorecardresearch
 

पेट दर्द से परेशान था लड़का, डॉक्टर को बताया- 4 दिन पहले निगल लिए थे 200 चुंबक

पेट दर्द से परेशान एक लड़का जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया. डॉक्टरों के उसने बताया कि वह छोटे-छोटे सैकड़ों चुंबक निगल गया है. इसके बाद डॉक्टरों के सामने पेट से चुंबक निकालना एक चुनौती बन गई.

13 साल के लड़के के पेट से डॉक्टर ने ऐसा निकाले 200 चुंबक (Photo - AI Generated)
13 साल के लड़के के पेट से डॉक्टर ने ऐसा निकाले 200 चुंबक (Photo - AI Generated)

न्यूजीलैंड में 13 साल का एक लड़का पेट दर्द से परेशान था. जब वह डॉक्टर के पास गया तो उससे पूछा गया कि पिछले कुछ दिनों में उसने क्या-क्या खाया-पिया है. इस वह लड़के ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने कहा कि वह 100 से ज्यादा छोटे-छोटे चुंबक निगल गया है. 

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जब डॉक्टरों ने लड़के के पेट का एक्सरे और अन्य जांच की तो पता चला कि उसकी आंत में छोटे-छोटे सैकड़ों चुंबक फंसे हुए हैं.  ऐसा माना जा रहा है कि ये चुम्बक चीनी शॉपिंग साइट टेमू से खरीदे गए थे.

4-5 दिन पहले निगले थे चुंबक
चुंबक निगलने के बाद उसके पेट में दर्द शुरू हो गया. चार दिन बाद पेट दर्द काफी बढ़ गया. तब वह डॉक्टर के पास पहुंचा.  उसे देश के नॉर्थ आइलैंड स्थित टौरंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने जांच में पाया कि लड़के ने 100 से अधिक उच्च-शक्ति वाले चुम्बक निगल लिए थे

न्यूजीलैंड मेडिकल जर्नल में शुक्रवार को प्रकाशित केस रिपोर्ट के अनुसार, उसने डॉक्टरों को बताया कि उसने लगभग एक सप्ताह पहले 80 से 100 छोटे नियोडिमियम चुम्बक निगल लिए थे, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उसकी आंत से लगभग 200 चुम्बक निकाले.

आंत में फंसकर उसे चुंबक ने क्षतिग्रस्त कर दिया था
एक्स-रे से पता चला कि उसकी आंतों के विभिन्न भागों में चुम्बकों की चार श्रृंखलाएं फंसी हुई थीं, जो एक-दूसरे को खींच रही थीं और आस-पास के सेल्स में रक्त प्रवाह को रोक रही थीं. डॉक्टरों ने बताया कि दबाव के कारण नेक्रोसिस के कई पैच बन गए थे. इसके लिए आपातकालीन सर्जरी की जरूरत थी.

ऑपरेशन में चुम्बक और क्षतिग्रस्त आंत के कुछ हिस्सों को निकाला गया.  डॉक्टर बिनुरा लेकामलागे, लुसिंडा डंकन-वेरे और निकोला डेविस ने मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि लड़के को, जिसका नाम नहीं बताया गया है, अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले आठ दिन अस्पताल में बिताने पड़े.

चुंबक निगलने के हो सकते हैं घातक परिणाम
चिकित्सकों ने चेतावनी दी कि चुंबक हटाने की सर्जरी कराने वाले मरीजों को अक्सर आंत में नुकसान , हर्निया या लंबे समय तक पेट दर्द जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है.

इस घटना ने ऑनलाइन चुंबक बेचने के खतरों को उजागर किया
डॉक्टरों ने कहा कि यह मामला न केवल चुंबक खाने के खतरों को उजागर नहीं करता है, बल्कि बच्चों के लिए ऑनलाइन बाज़ार के खतरों को भी सामने रखता है. न्यूजीलैंड ने 2013 में छोटे, उच्च शक्ति वाले चुम्बकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि बच्चों द्वारा इन्हें निगलने के कई मामले सामने आए थे.

आंत या पेट के आंतरिक हिस्से में छेद कर देता है चुंबक
नियोडिमियम-लोहा-बोरॉन से बने ये चुम्बक , जिन्हें अक्सर खिलौनों या तनाव निवारक के रूप में बेचा जाता है. सामान्य चुम्बकों की तुलना में 30 गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं और निगलने पर इतनी ताकत से चिपक सकते हैं कि आंत की दीवारों में छेद कर सकते हैं.

प्रतिबंध के बावजूद ऑनलाइन बिक रहे चुंबक
प्रतिबंध के बावजूद, ये मैग्नेट ऑनलाइन व्यापक रूप से उपलब्ध हैं. लड़के ने डॉक्टरों को बताया कि उसने जो चुम्बक निगले थे, वे उसने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों में से एक, टेमू के माध्यम से खरीदे थे.

टेमू ने एक बयान में कहा कि वह घटना की जांच कर रही है, हालांकि कंपनी निश्चित रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकती कि संबंधित चुम्बक उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदे गए थे या नहीं.टेमू के प्रवक्ता ने द पोस्ट को बताया कि हमें इस घटना के बारे में जानकर दुख हुआ है और हम लड़के के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.

