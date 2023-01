'चमत्कार' से कम नहीं नीदरलैंड का 'रिवर्स ब्रिज', आंखें खा जाएंगी धोखा!

सोशल मीडिया पर नीदरलैंड के एक 'रिवर्स ब्रिज' का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा. ब्रिज का ड्रोन फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि यहां से गुजरने वाली गाड़ियां चंद सेकंड के लिए पानी में अचानक गायब हो जाती हैं. ट्विटर पर एलविन फू नामक यूजर ने रिवर्स ब्रिज का वीडियो शेयर किया है. इसमें दिखाई देता है कि पुल पर से कुछ वाहन जा रहे हैं, जो इसके ठीक बीच में यानी पानी वाले हिस्से में अचानक गायब हो जाते हैं और चंद सेकंड बाद पुल के दूसरी तरफ दोबारा दिखने लगते हैं.

वीडियो को पहली बार में देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो गाड़ियां पानी के भीतर गायब हो रही हैं और फिर दोबारा पुल के दूसरी तरफ नजर आने लगती हैं. दरअसल सड़क की सतह पानी के भीतर बनाई गई है और उसके ऊपर पानी के बहने की व्यवस्था है, ताकि पानी के मार्ग में कोई बदलाव न हो. इस वीडियो को कुछ वक्त पहले शेयर किया गया था लेकिन ये एक बार फिर चर्चा में आ गया है. वीडियो को अभी तक 9.4 मिलियन लोगों ने देख लिया है. इस पर ट्विटर यूजर्स खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या बोल रहे हैं लोग?

एक यूजर का कहना है, 'पहली नजर में कुछ समझ में नहीं आया. यह अद्भुत लग रहा है.' एक अन्य यूजर का कहना है, 'यह अविश्वसनीय रूप से कितना अच्छा है.' वहीं तीसरे यूजर ने कहा, 'इसकी खूबसूरती देखने से ही लोगों को काफी आराम मिल रहा है.' एक अन्य यूजर ने इसे 'नायाब इंजीनियरिंग' बताया है.

The ‘reverse bridge’ design in the Netherlands is engineering excellence pic.twitter.com/dZmpvWn1BR