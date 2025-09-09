संसद में लगा दी आग... मगर क्यों सिंघा दरबार को बचाने में लगे हैं नेपाल के Gen-Z? इसमें ऐसा क्या है

नेपाल में जेन जी का हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रर्दशनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी निवास, संसद भवन और मंत्रियों के आवास को घेर लिया है. जेन-जी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल को घर को भी नहीं बख्शा है. उनके आवास की आग की लपटों के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

इस जगह को बचाने में लगे हैं जेन-जी

लालितपुर में सीपीएन माओवादी केंद्र के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के आवास को भी आग के हवाले कर दिया है. लेकिन इसी बीच एक जगह ऐसी जिसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करने की मांग की जा रही है. यह जगह है काठमांडू का सिंघा दरबार. इस जगह में ऐसा क्या है कि नेपाल के जेन जी खुद इसे बचाने में लगे हुए हैं. आइए आपको बताते हैं.

आग ना लगाने का आग्रह

जनरल जी आंदोलन के सदस्यों ने लोगों से सिंघा दरबार परिसर में आग न लगाने का आग्रह किया है. उनका कहना है कि इसकी सुरक्षा ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक डेटा सेंटर है. युवाओं ने सिंघा दरबार स्थित एकीकृत डाटा प्रबंधन केंद्र (राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र) और हेटौडा स्थित आपदा रिकवरी केंद्र को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाने की मांग की है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित कर लोगों से पुलिस कार्यालय, भूमि राजस्व और सर्वेक्षण विभाग, न्यायालय आदि में आग न लगाने का आग्रह किया है क्योंकि इनमें भी नागरिकों के विवरण, डेटा और दस्तावेज रखे होते हैं. नेपाल का सिंह दरबार (Singha Durbar) नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है. यह देश का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है, जहांनेपाल सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय और विभाग स्थित हैं. इसे नेपाल की संसद का मुख्यालय भी माना जाता है.

