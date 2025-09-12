scorecardresearch
 

कौन हैं नेपाल के वो 'Nepo Kids', जिनको लेकर भड़के Gen Z, जीते हैं लग्जरी लाइफ

नेपाल में जेन-जी युवाओं का गुस्सा अब सिर्फ गुस्सा नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है. सोशल मीडिया पर शुरू हुआ #NepoKids कैंपेन इतनी तेजी से फैला कि सत्ता की गद्दी तक हिल गई. युवाओं का आरोप है कि नेताओं के बेटे-बेटियां जनता के खून-पसीने की कमाई से पलते हैं, ऐशो-आराम में जीते हैं और बिना मेहनत किए ऊंचे ओहदों और खिताबों पर कब्जा जमा लेते हैं.

सौगात थापा पर आरोप है कि उन्हें पिता की पहुंच का फायदा मिला है. (Photo: Instagram\@shrinkhala and Saugat Thapa)
नेपाल के जेन-जी युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और इसका नतीजा यह हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा. असल में, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर #NepoKids ट्रेंड करने लगा था. जेन-जी का आरोप था कि राजनेताओं के बच्चे आम जनता के पैसे से ऐशो-आराम की जिंदगी जीते हैं और बिना मेहनत के उन्हें जो चाहे वो मिल जाता है.

किसी को 'मिस नेपाल' का खिताब मिला हुआ है तो किसी ने 'चैंबर ऑफ कॉमर्स' का चुनाव जीता हुआ है. जेन-जी का कहना है कि ये सभी "पावरफुल पेरेंट्स" की औलादें हैं, जिन्हें देश की जनता की गाढ़ी कमाई से पाला-पोसा जाता है और फिर ये जनता के ही अधिकारों पर डाका डालते हैं. आइए जानते हैं वो कौन से नेपो किड्स हैं जिनकी आलीशान जिंदगी को लेकर जेन-जी भड़के हुए हैं.

सौगत थापा
सौगत थापा नेपाल के वो नेपो किड हैं जिन्होंने अपने पिता के नाम पर चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव जीता. ये पूर्व कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं. जेन-जी का मानना है कि इन्हें अपने पिता की पहुंच का फायदा मिला है. इसके अलावा, इनकी लाइफस्टाइल भी आम नहीं थी. ये विदेश में रहते थे, महंगी गाड़ियों में घूमते थे और रहन-सहन से लगता था कि जैसे किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे हों, लेकिन असल में इनके पिता एक नेता थे. कहा जाता है कि चैंबर ऑफ कॉमर्स को लेकर सौगत थापा के पास योग्यता नहीं है.

श्रृंखला खतिवाड़ा
इसके अलावा, जेन-जी की लिस्ट में श्रृंखला खतिवडा का भी नाम है. श्रृंखला खतिवडा ने वैसे तो 'मिस नेपाल वर्ल्ड' का खिताब हासिल किया हुआ है, लेकिन युवा मानते हैं कि उन्हें यह खिताब अपने पिता की पहुंच की वजह से मिला है. श्रृंखला पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिरोध खतिवडा की बेटी हैं. इनकी उम्र 29 साल है. ये भी लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं और छुट्टियां विदेशों में मनाती हैं. जेन-जी आंदोलन के बाद इनके इंस्टाग्राम पर एक लाख फॉलोअर्स घट गए हैं.

बीना मगर
इसके बाद, जेन-जी की नेपो किड्स की लिस्ट में बीना मगर भी हैं. बीना मगर पर भ्रष्टाचार तक के आरोप हैं. #NepoKid के साथ इनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया गया है. बीना पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की बहू हैं. ये नेपाल की जल मंत्री थीं और इस दौरान इन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे. आरोप है कि बीना सरकारी फंड से विदेश यात्राएं किया करती थीं. इन्हें परिवारवाद की राजनीति का फायदा मिला है. इन्होंने ग्रामीण जल योजना के बजट में से कटौती कर अपनी जेब भरी थी.

शिवाना श्रेष्ठा
शिवाना श्रेष्ठा नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की बहू हैं. सोशल मीडिया पर इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल साफ नजर आती है. इसके अलावा, इनके पास करोड़ों की संपत्ति है. नेपो किड्स की यह लिस्ट बहुत लंबी है. नेपाल में इस हैशटैग ने नेताओं और उनके बच्चों की भव्य लाइफस्टाइल को बेनकाब कर दिया है. एक्स (ट्विटर), रेडिट और इंस्टाग्राम पर वायरल पोस्ट्स में दिखाया गया है कि कैसे राजनेताओं के बच्चे करोड़ों की घड़ियों, गुच्ची बैग्स और डिजाइनर कपड़ों में ऐश कर रहे हैं. आम जनता जहां रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रही है, वहीं ये 'नेपो किड्स' महंगी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई और विदेशों में छुट्टियां मनाकर अपनी शानो-शौकत का दिखावा कर रहे हैं.

