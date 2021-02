Mars Perseverance Rover: मंगल पर सफलतापूर्वक उतरा NASA का रोवर

मंगल ग्रह पर धरती का एक और मेहमान पहुंच गया है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी की रात करीब 2.30 बजे अपने मार्स पर्सिवरेंस रोवर (Perseverance Rover) को जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया. इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद है प्राचीन जीवन का पता लगाना. मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लेकर धरती पर वापस आना.

जेजेरो क्रेटर (Jezero Crater) मंगल ग्रह का अत्यंत दुर्गम इलाका है. जेजेरो क्रेटर में गहरी घाटियां, तीखे पहाड़, नुकीले क्लिफ, रेत के टीले और पत्थरों का समुद्र है. ऐसे में पर्सिवरेंस मार्स रोवर (Perseverance Mars Rover) की लैंडिंग की सफलता पर पूरे समय दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की निगाहें टिकी हुई थीं. नासा ने पहले ही कहा था कि ये अब तक की सबसे सटीक लैंडिंग होगी. ऐसा माना जाता है कि जेजेरो क्रेटर (Jezero Crater) में पहले नदी बहती थी. जो कि एक झील में जाकर मिलती थी. इसके बाद वहां पर पंखे के आकार का डेल्टा बन गया. हो सकता है कि वहां पर जीवन के संकेत मिलें.

11 मिनट बाद मिलेगी मंगल की कोई भी जानकारी

नासा के वैज्ञानिकों के लिए दूसरी सबसे बड़ी चिंता की बात थी मंगल ग्रह के वायुमंडल में पर्सिवरेंस रोवर की एंट्री, उसका डिसेंट और लैंडिंग. इन सारे कामों में करीब 7 मिनट का समय लगा. इन सात मिनटों तक नासा के साइंटिस्ट्स की सांसें धीमी चल रही थीं क्योंकि मंगल ग्रह पर पर्सिवरेंस की लैंडिंग की हर जानकारी धरती पर वैज्ञानिकों को 11 मिनट 22 सेकेंड के बाद मिल रही थी.

It’s go time. The team is watching from Mission Control at @NASAJPL. Join LIVE for the final #CountdownToMars. Touchdown in just over 90 mins: https://t.co/4oCQB6bBcz