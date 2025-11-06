scorecardresearch
 

कौन हैं फातिमा बॉश? जिनके विवाद की वजह से चर्चा में है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता

इन दिनों मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 एक विवाद की वजह से चर्चा में है. वहीं इस विवाद के केंद्र में एक प्रतिभागी है, जिनका नाम फातिमा बॉश है. जानते हैं कौन है ये फातिमा बॉश और क्या है विवाद?

कौन हैं फातिमा बॉश जिनकी वजह से चर्चा में है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता (Photo - Instagram/@fatimaboschfdz)
थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान मैक्सिको की एक ब्यूटी क्वीन से जुड़े विवाद की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. मैक्सिको की जिस मॉडल की वजह से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता चर्चा में है, उनका नाम है फातिमा बॉश.

फातिमा बॉश मिस मैक्सिको हैं और एक प्रतियोगी के तौर पर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं. इन दिनों फातिमा एक विवाद की वजह से सुर्खियों में हैं और उनकी वजह से ये ब्यूटी कंटेस्ट भी चर्चा में आ गया है. 

कैसे शुरू हुआ विवाद
दरअसल, यह पूरा विवाद मिस यूनिवर्स कंटेस्ट से पूर्व आयोजित एक समारोह से शुरू हुआ. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक,  इस कार्यक्रम में मेजबान मिस यूनिवर्स थाइलैंड के निदेशक नवात इत्सराग्रिसिल ने दर्जनों प्रतिभागियों के सामने फातिमा बॉश को थाईलैंड से जुड़े प्रोमोशनल कंटेंट पोस्ट न करने के कारण डांट दिया. 

क्या है विवाद की वजह 
नवात इत्साराग्रिसिल ने सोशल मीडिया पर थाईलैंड का पर्याप्त प्रचार न करने के लिए उनकी आलोचना की. कथित तौर पर उन्हें अपने राष्ट्रीय निदेशक के आदेशों का पालन करने के लिए "मूर्ख" कहा. इस पर फातिमा ने आपत्ति जताई. बॉश ने कहा कि यह मेरी गलती नहीं है कि आपको मेरे [मेक्सिको] संगठन के साथ समस्या है. इस पर  नवात ने सुरक्षाकर्मियों को बुला लिया. 

इसके साथ ही फातिमा को सपोर्ट करने वाले अन्य प्रतिभागियों को भी अयोग्य करार देने की धमकी दी. इसके बाद फातिमा बॉश और अन्य कंटस्टेंट वहां से बाहर चले गए. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

फातिमा बॉश ने क्या कहा
बॉश ने बताया कि उसने मुझे बेवकूफ़ कहा क्योंकि उसे हमारे संगठन से कुछ समस्याएं हैं. मुझे लगता है कि यह अनुचित है. मुझे लगता है कि दुनिया को यह देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम सशक्त महिलाएं हैं और यह मंच हमारी आवाज के लिए है. इसे कोई दबा नहीं सकता. मुझे कोई नहीं दबा पाएगा.

नवात के व्यवहार की हो रही आलोचना
इस विवाद के बाद मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन (एमयूओ) ने नवात के इस व्यवहार की निंदा की. इस समारोह में मिस यूनिवर्स प्रतिभागी मिस यूनिवर्स प्रतिभागी, जो अपने-अपने देशों में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की विजेता हैं, मंगलवार के कार्यक्रम में अपने सैश और गाउन पहनकर उपस्थित हुईं थीं.

मिस मेक्सिको फातिमा बॉश कौन हैं?
सैंटियागो डी टीपा, टबैस्को में जन्मी फातिमा बॉश ने मेक्सिको में यूनिवर्सिडैड इबेरोअमेरिकाना में फैशन डिजाइन का अध्ययन किया, मिलान में नुओवा एकेडेमिया डि बेले आरती में भाग लिया और वर्मोंट में लिंडन इंस्टीट्यूट में समय बिताया.

बॉश ने डिस्लेक्सिया और एडीएचडी की वजह से स्कूल में होने वाली बदमाशी के बारे में खुलकर बात की है और इन चुनौतियों को उन्होंने अपनी ताकत में बदल लिया है. उनकी सौंदर्य प्रतियोगिता का सफ़र 2018 में तब शुरू हुआ जब उन्होंने तबास्को में फ्लोर डी ओरो का ताज जीता.

विवाद का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कुछ प्रतिभागियों को नवात पर चिल्लाते हुए सुना जा सकता है. जब वह बॉश को फटकार लगा रहे थे और बार-बार उन्हें चुप रहने के लिए कह रहे थे. जब कई प्रतिभागी फातिमा के समर्थन में खड़ी हो गईं, तो नवात ने कहा कि जो कोई प्रतियोगिता में बने रहना चाहता है, तो बैठ जाए. अगर आप बाहर चले जाते हैं, तो बाकी लड़कियां इसे जारी रखेंगी.

प्रतिभागियों को अयोग्य करार देने की धमकी दी
इस धमकी के बावजूद, वीडियो में अधिकांश महिलाएं खड़ी दिखाई देती हैं. मंगलवार को कार्यक्रम से बाहर निकलने के बाद फातिम बॉश ने प्रेस को बताया कि 60 वर्षीय कार्यकारी अधिकारी सम्मानजनक नहीं थे और उन्होंने उन्हें "मूर्ख" कहा था. वहीं नवात ने इस पर विवाद करते हुए दावा किया है कि उनके शब्दों को गलत समझा गया है.

नवात के आचरण के कारण एमयूओ ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. जिसने प्रतियोगिता का संचालन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है. एक बयान में एमयूओ के अध्यक्ष राउल रोचा ने कहा कि नवात एक सच्चे मेजबान होने का सही अर्थ भूल गए हैं.

थाईलैंड के अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि थाई अधिकारी ने फातिम बॉश को  अपमानित और असम्मानजनक बताया है तथा एक असहाय महिला को डराने के लिए सुरक्षाकर्मियों को बुलाकर गंभीर दुर्व्यवहार किया है. उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में नवात की भागीदारी को जितना संभव हो सके सीमित कर दिया जाएगा या पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एमयूओ उनके खिलाफ "कानूनी कार्रवाई" करेगा.

