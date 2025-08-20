scorecardresearch
 

कार बनाते वक्त इंजन में फंसा, 2 लाख किलोमीटर तय किया सफर... 11 साल बाद ऐसे मिला खोया बटुआ

कार की असेंबलिंग के वक्त एक मैकेनिक का बटुआ इंजन में फंस गया. काफी खोजने के बाद भी पर्स उसे नहीं मिला. कुछ दिनों बाद शख्स इस घटना को भूल भी गया था. फिर 11 साल बाद उसे सोशल मीडिया पर एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था- मेरे पास आपका खोया बटुआ है.

शख्स का खोया हुआ बटुआ 10 साल बाद हजार किलोमीटर दूर एक कार के इंजन में फंसा मिला (Photo - AI Generated)
मिशिगन के एक कार मैकेनिक का बटुआ 11 साल बाद उसके घर से एक हजार किलोमीटर दूर मिला. इतने दिनों बाद भी उसके पर्स से कुछ भी गायब नहीं हुआ था. क्योंकि पर्स एक कार के इंजन में फंसा रहा. इस दौरान कार ने 2 लाख 40 हजार किलोमीटर की दूरी तय की.

एपी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, मिशिगन के एक सेवानिवृत्त ऑटो मैकेनिक को एक दिन आधी रात को एक अजनबी का सोशल मीडिया पर संदेश मिला. इसमें लिखा था - क्या आपने वर्षों पहले अपना बटुआ खो दिया था? संदेश लिखने वाला शख्स मिनेसोटा का एक व्यक्ति था. आगे उसने लिखा - यदि ऐसा है, तो यह कार के इंजन में फंसा था. 

बटुए में सभी चीज थी सही सलामत
मैकेनिक का नाम रिचर्ड गिलफोर्ड है. यह संदेश पढ़कर गिलफोर्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने फोन पर क्या पढ़ रहा है. क्योंकि उसका एक दशक पुराना रहस्य आश्चर्यजनक रूप से सुलझ गया था.

गिलफोर्ड का चमड़े का बटुआ - जिसमें 15 डॉलर, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, 275 डॉलर के गिफ्ट कार्ड और लॉटरी टिकट थे. मिनेसोटा के लेक क्रिस्टल में एक कार मरम्मत की दुकान में एक कार के हुड के नीचे मिला था.

कार के इंजन में फंसा था बटुआ
यह बटुआ जून 2025 में मिनेसोटा के मैकेनिक चाड वोल्क को मिला, जो 151,000 मील यानी 2 लाक 40 हजार किलोमीटर चली 2015 मॉडल फोर्ड एज कार के इंजन में एयर फिल्टर बॉक्स के बीच फंसा हुआ था.

वोल्क ने बताया कि मरम्मत के बाद फिल्टर बॉक्स अपनी जगह पर नहीं लग रहा था. इसलिए मैंने थोड़ी छेड़छाड़ की और फिर उसे वापस बाहर निकाला. तब मुझे बटुआ एक छोटे से किनारे पर फंसा दिखा. फिर मैंने बटुआ बाहर निकाल लिया. बटुआ और उसमें रखी सारी चीजें सही सलामत थी.

इतने सालों बाद भी सुरक्षित था पर्स
वोल्क ने बताया कि मैंने गिलफोर्ड को सोशल मीडिया पर खंगाला. फेसबुक पर उनकी प्रोफाइल में लिखा था कि उन्होंने फोर्ड में काम किया है. वोल्क ने गिलफोर्ड के बटुए की एक तस्वीर और ड्राइविंग लाइसेंस भी गिलफोर्ड को मैसेज किया. गिलफोर्ड ने बताया कि मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह इतना सुरक्षित था. 

गिलफोर्ड ने बताया कि 2014 में, क्रिसमस के आसपास. गिलफोर्ड मिशिगन  स्थित एक फोर्ड कारखाने में उसी कार पर काम कर रहे थे. यह उन नई गाड़ियों की लंबी कतार में लगी एक थी,  जिन्हें कहीं और असेंबल किया जा रहा था और जिन्हें डीलरों के पास भेजे जाने से पहले अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल काम की जरूरत थी.

नए कार की असेंबलिंग के वक्त खोया था बटुआ
गिलफोर्ड को बाद में एहसास हुआ कि उसका बटुआ उसकी कमीज की जेब से गिर गया था. उसे यकीन था कि उसने उसे किसी कार में खो दिया है, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि वह फोर्ड फ्लेक्स के फर्श पर है, एज में नहीं और इंजन में तो बिल्कुल नहीं.

गिलफोर्ड ने बताया कि उन्होंने 30 से 40 कारों की तलाशी ली और उनके सहकर्मियों ने दर्जनों कारों की तलाशी ली. सिर्फ दरवाजे खोलकर, सीटों के नीचे और पीछे देखा.

फोर्ड में काम करता था मैकेनिक
गिलफोर्ड के अनुसार मैं इसे ढूंढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा सकता था, क्योंकि मुझे काम करना था.गिलफोर्ड, जो अब 56 वर्ष के हैं और मिशिगन के पीटर्सबर्ग में रहते हैं. लगभग 35 वर्षों के बाद 2024 में फोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए.  उन्होंने बहुत पहले ही वॉलेट के बारे में सोचना छोड़ दिया था, जब तक कि उन्हें फेसबुक पर यह संदेश नहीं मिला.

गिलफोर्ड ने बटुए के बारे में कहा, जरा सोचिए 11 साल तक बारिश, बर्फबारी और गर्मी झेलने के बाद और इतनी ज्यादा यात्रा करने के बावजूद पर्स सुरक्षित था.  यह कार मिनेसोटा में थी. जरा सोचिए, जब इसे खरीदा गया था, तब यह एरिजोना में था. एरिजोना में सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रांसमिशन कितना गर्म हो जाता है. यह अविश्वसनीय है.

फीके पड़ गए थे लॉटरी टिकट के नंबर 
वहीं पर्स में पड़े गिफ्ट कार्ड के रिटेलर ने बताया कि गिलफोर्ड के पर्स में पड़े 250 डॉलर के गिफ्ट कार्ड अभी भी मान्य हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें नए कार्ड देने की पेशकश की है. गिलफोर्ड को आउटबैक स्टीकहाउस के 25 डॉलर वाले कार्ड की स्थिति के बारे में पता नहीं है. बटुए में लॉटरी टिकटों के नंबर बहुत पहले ही फीके पड़ गए थे.

