देर से पहुंचे मेयर प्लेटफॉर्म पर दौड़ते दिखे, शुभारंभ के दिन भी समय से खुली ट्रेन... Video वायरल

मैक्सिको के किसी शहर में मेयर के पहुंचने से पहले ही नई रेललाइन का उद्घाटन हो गया और ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुल गई. इस क्षण का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जानते हैं क्या है पूरा मामला?

ट्रेन के पीछे भागते दिखे मैक्सिको के ये मेयर (Photo - X/@IndianGems_)
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स को स्टेशन पर कुछ लोगों के साथ दौड़ते हुए दिखाया गया है और ट्रेन खुल जाती है. वीडियो को लेकर  दावा किया जा रहा है कि शख्स मैक्सिको के किसी शहर के मेयर हैं. नई ट्रेन के उद्घाटन के लिए देर से पहुंचे, लेकिन पहले ही दिन ट्रेन सही टाइम पर खुली. 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मेक्सिको के जलिस्को राज्य में नई ट्रेन लाइन का जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई पहली यात्रा में शामिल होने के लिए देर से पहुंचे तलजोमुलको के मेयर क्विरिनो वेल्ज़क्वेज़ उद्घाटन ट्रेन में समय पर नहीं चढ़ पाए.

तय समय पर रवाना हो गई ट्रेन 
कैमरे के सामने ही ट्रेन तय समय पर रवाना हो गई, जिससे मेयर प्लेटफार्म पर ही खड़े रह गए - यह दृश्य अब वायरल हो चुका है. यह घटना लाइट रेल की लाइन 4 के शुभारंभ के दौरान हुई. यह रेललाइन शहर के दक्षिणी हिस्से में परिवहन को बेहतर बनाने के मकसद से शुरू की गई है. 

समारोह में देर से पहुंचे थे मेयर
स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, मेयर वेल्ज़क्वेज़ समारोह में देर से पहुंचे और लाइन के उद्घाटन के मौके पर आयोजित होने वाली पहली आधिकारिक ट्रेन यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाए. अधिकारियों ने ट्रेन के डिपार्चर में देरी करने या प्रोटोकॉल के लिए उसे रोकने के बजाय, उसे योजना के अनुसार ही रवाना होने दिया.

प्लेटफॉर्म से ट्रेन के खुल जाने के बाद मेयर दौड़ते हुए पहुंचे. तब तक ट्रेन निकल चुकी थी. वह वीडियो में अफसोस जाताते दिखे. इस घटना का वीडियो देखते ही देखते ऑनलाइन वायरल हो गया.

 कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रेन को न रोकने के फैसले की सराहना करते हुए इसे समय की पाबंदी और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के प्रति सम्मान का एक सराहनीय उदाहरण बताया. वहीं कुछ लोगों ने मेयर का मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोका.

