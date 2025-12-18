'इससे ज्यादा बर्फ तो मेरे फ्रिज में है…', मनाली के ‘फेक स्नो पॉइंट’ का वीडियो वायरल

हर सर्दियों में हिमाचल प्रदेश के मनाली की ओर पर्यटकों का रुख एक ही ख्वाब के साथ होता है.चारों तरफ बर्फ, स्कीइंग, स्नो स्लाइडिंग और पहाड़ों की असली विंटर फील, लेकिन दिसंबर में मनाली पहुंचे कुछ सैलानियों का ये सपना उस वक्त टूट गया, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ.

इस वायरल क्लिप में मनाली का एक ‘स्नो एक्टिविटी पॉइंट’ दिखाया गया है, जहां बर्फ सिर्फ कुछ मीटर के छोटे से हिस्से में नजर आती है, जबकि आसपास की जमीन पूरी तरह सूखी और पथरीली दिखाई देती है.

‘बर्फ कहीं और से लाई गई’

वीडियो रिकॉर्ड करने वाले टूरिस्ट का दावा है कि स्थानीय गाइड्स स्कीइंग और स्नो एक्टिविटी के नाम पर लोगों को इसी छोटे से बर्फीले पैच तक ले जा रहे थे. उनका कहना है कि ये प्राकृतिक बर्फ नहीं थी, बल्कि कहीं और से लाकर बिछाई गई थी.उन्होंने इसे खुले तौर पर 'स्कैम' करार दिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक इसी सीमित बर्फ पर स्की पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं और हल्की-फुल्की एक्टिविटी कर रहे हैं, जबकि चारों तरफ कहीं भी नैचुरल स्नोफॉल का नामोनिशान नहीं है.

देखें वायरल वीडियो



'इससे ज़्यादा बर्फ तो मेरे फ्रिज में है'

इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल होते ही यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, तो कुछ ने पूरे अनुभव को शर्मनाक बताया. एक यूजर ने लिखा कि इससे ज्यादा बर्फ तो मेरे फ्रिज में है. वहीं किसी ने तंज कसते हुए कहा कि ग्रीन स्क्रीन लगा देते, बाकी की बर्फ एडिट में डाल लेते. एक अन्य यूजर ने दावा किया कि हालात देखकर उन्होंने किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया और पूरा रिफंड ले लिया.

ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हुआ

असल बर्फ देखने का सही समय कब?

अगर मनाली में असली बर्फ और विंटर स्पोर्ट्स का मजा लेना है, तो टाइमिंग बेहद जरूरी है. आमतौर पर मनाली और आसपास के इलाकों में जनवरी के आखिर से फरवरी तक लगातार बर्फबारी होती है. दिसंबर में बर्फबारी पूरी तरह मौसम पर निर्भर रहती है और कई बार निचले टूरिस्ट एरिया सूखे ही रहते हैं.

सोशल मीडिया की रील्स और छुट्टियों की जल्दबाज़ी में प्लान की गई ट्रिप कई बार उम्मीदों पर पानी फेर देती है. विशेषज्ञों की सलाह है कि यात्रा से पहले लेटेस्ट वेदर अपडेट, स्नो रिपोर्ट और लोकल कंडीशंस जरूर चेक करें—वरना पहाड़ों में भी ‘फेक स्नो’ से काम चलाना पड़ सकता है.

