तेज आग, पिघल रहा मेटल और शख्स बार-बार डाल रहा नंगा हाथ, VIDEO देख लोग हैरान

दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क (Elon Musk) ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पुराने वीडियो (Viral Video) पर रिएक्ट किया है. वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इसे घर पर ना आजमाएं. वायरल वीडियो में एक शख्स पिघलते हुए धातु को हाथों से छूता हुआ नजर आ रहा है. लावा जैसे गर्म पिघलते धातु को छूने के बाद भी उस शख्स के हाथों को कुछ नहीं होता.

इस वीडियो को ट्विटर पर Science girl नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में एक शख्स पिघल रहे धातु को अपने हाथों से छूता हुआ दिखाई दे रहा है. वो शख्स धधकती धातु को दो बार छूता है और फिर कैमरे के सामने अपना हाथ दिखाता है कि वो जला नहीं है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 35 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. हजारों लोगों ने इसपर प्रतिक्रिया दी है.

वीडियो देख क्या बोले एलन मस्क?

इस वीडियो को देखने के बाद एलन मस्क ने कमेंट किया है. उन्होंने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लोगों से इस स्टंट को ना ट्राई करने की अपील की है. मस्क ने ट्विटर पर लिखा- 'इसे घर पर ना आजमाएं.' उनके इस कमेंट को 80 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है.

“Don’t try this at home” — Elon Musk (@elonmusk) March 29, 2022

क्यों नहीं जला शख्स का हाथ?

लावा जैसी खौलती धातु को हाथ से छूने पर भी शख्स के हाथ के नहीं जलने के पीछे कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंस है, जिसे Leidenfrost Effect कहते हैं. वीडियो के कैप्शन में बताया गया कि शख्स के हाथ की त्वचा पर नमी के चलते बहुत कम समय के लिए भाप की एक परत बन गई, जिसने पिघलती हुई धातु और शख्स की त्वचा के बीच एक अस्थायी बाधा पैदा कर उसे जलने से बचा लिया.

बता दें कि इस वीडियो को सबसे पहले 2018 में शेयर किया गया था, लेकिन एलन मस्क द्वारा इसपर कमेंट किए जाने के बाद से ये फिर से वायरल हो रहा है. वीडियो पर यूजर्स ने रिएक्ट किया है. देखिए कुछ ट्वीट्स...

DO NOT TRY THIS AT HOME KIDS! Those of you with access to molten metal or very hot water for that matter. Darwinian theory is not 'survival of the thickest' for a good reason. — Nick Cronin (@NicksNikon) March 29, 2022

Watching this man slap molten steel like… pic.twitter.com/BmxR90UQkP — C. Bennett (@Kairos_Creative) March 29, 2022

What is blowing my mind is not that he smashes this stream of molten stuff

But, he isn't like physiologically -jerking back- or shuddering as he hits it, he's calm as a cup of water. — exedexes1 (@exedexes1) March 30, 2022