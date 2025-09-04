scorecardresearch
 

Feedback

ट्रैफिक जाम था तो लड़कों ने स्कूटर कंधे पर उठाया और चल दिए... गुरुग्राम का वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम और एक्स पर वायरल हो रही वीडियो में दो लोग गाडियों से जाम सड़क पर अपना स्कूटर कंधे पर उठाकर चलते नजर आ रहे हैं.

Advertisement
X
यूजर गुरुग्राम के ट्रैफिक की तुलना बेंगलुरु के ट्रैफिक से कर रहे हैं. (फोटो- ITG)
यूजर गुरुग्राम के ट्रैफिक की तुलना बेंगलुरु के ट्रैफिक से कर रहे हैं. (फोटो- ITG)

दिल्ली एनसीआर में आजकल भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. खासकर गुरुग्राम में कईं किलोमीटर लंबे जाम लगने की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच वहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो लोग जाम से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं.

इंस्टाग्राम और एक्स पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो शख्स गाडियों और मोटरसाइकिल से खचा-खच भरी सड़क पार करने और जाम से बचने के लिए अपने स्कूटर को ही कंधे पर उठाकर चल रहे हैं.

ये 13 सेकंड की क्लिप एक्स पर आर्यांश नाम के यूजर ने शेयर की है. ‘गुड़गांव लोकल्स’ नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने भी इसे वहां रीपोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, “गुड़गांव के ट्रैफिक से बचने का एकमात्र तरीका”. वीडियो पर अबतक 91 हजार से ज्यादा लाइक्स और 500 से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं.

कमेंट सेक्शन में लोग उस शख्स की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा “डेडलिफ्ट फाइनल बॉस”. एक अन्य यूजर ने इसकी तुलना बेंगलुरु के ट्रैफिक से की. तो वहीं एक और यूजर ने अमरीका और भारत में बढ़ते तनाव के बीच इसे यहां का डेवेलपमेंट बताया. पिछले दिनों तेज बारिश के चलते गुडगांव में लोग 6 घंटों तक जाम में फंसे रहे थे.

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement