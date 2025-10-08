scorecardresearch
 

Feedback

तलाक के बाद दूध से नहाया शख्स, 'हैप्पी डिवोर्स्ड' केक काट मनाया जश्न, वीडियो वायरल

इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अपने तलाक का जश्न मनाता हुआ दिख रहा है. वीडियो में वह दूध से नहाता है, नए कपड़े पहनता है और फिर “Happy Divorced” लिखा हुआ केक काटता है. उसकी मां भी इस जश्न में खुश होकर उसका साथ देती हैं.

Advertisement
X
एक भारतीय व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह अपनी तलाक का अनोखे तरीके से जश्न मना रहा है. ( Photo: AI Generated)
एक भारतीय व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह अपनी तलाक का अनोखे तरीके से जश्न मना रहा है. ( Photo: AI Generated)

आजकल पति-पत्नी के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं, जिस वजह से बहुत से लोग तलाक ले रहे हैं. तलाक की प्रक्रिया (process) काफी लंबी और थका देने वाली होती है. इसलिए जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलती है. इसी बात को लेकर एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक आदमी अपने तलाक का जश्न मना रहा है. जश्न मनाने के लिए उसने पहले दूध से नहाया, फिर नए कपड़े और जूते पहने. इसके बाद उसने केक भी काटा. सोशल मीडिया पर लोग इस आदमी के जश्न मनाने के अनोखे तरीके को देखकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ लोगों को यह तरीका पसंद आ रहा है, तो कुछ को नहीं. तो चलिए जानते हैं क्या है मामला.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर एक आदमी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी शादी टूटने यानी तलाक का जश्न मना रहा है. वीडियो में वह अपनी मां के साथ दूध से नहाते हुए दिखाई दे रहा है. इसके बाद, वह अच्छे कपड़े पहनकर एक केक काटता है, जिस पर "Happy Divorced" (तलाक मुबारक हो) लिखा है. इस जश्न में उसकी मां भी शामिल हैं और वे काफी खुश हो रही हैं और उसका हौसला बढ़ा रहे हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था, जिसके बाद यह वायरल हो गया. इंस्टाग्राम यूजर बिरादर डीके ने 25 सितंबर को ये वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्हें नहाकर नया कपड़ा पहना और फिर केक काटा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Biradar DK (@iamdkbiradar)

120 ग्राम सोना और 18 लाख कैश 
क्लिप की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि उसकी मां उस शख्स पर दूध डाल रही है, जिसके बाद बिरादर केक काटने की रस्म होती है. कैप्शन में बिरादर ने लिखा, "कृपया खुश रहें और खुद को सेलिब्रेट करें, उदास न हों. 120 ग्राम सोना और 18 लाख कैश लिया नहीं दिया.  सिंगल हूं, खुश हूं, आजाद हूं, मेरी जिंदगी, मेरे रूल्स, सिंगल और खुश. ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह संकेत दिया कि उन्होंने न तो सोना और नकदी ली है और न ही दी है और अब वे "स्वतंत्र और खुश" हैं.

Advertisement

लोगों ने कहा-शादी मत करना 
samrat.tiwary.56 नाम के यूजर ने लिखा-बधाई हो. एक यूजर ने लिखा-कृपया दोबारा शादी मत करना... तुम्हारी मां ही तुम्हारा ख्याल रखने के लिए काफी है.... आनंद लो. karan_dubey नाम के यूजर ने लिखा- बधाई हो भाई, नर्क भारी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए. priya1306bhardwaj नाम के यूजर ने लिखा- सिंगल लाइफ सबसे अच्छी है. monikaa2205 नाम के यूजर ने लिखा- मुझे उम्मीद है कि आपकी पूर्व पत्नी आपसे ज्यदा खुश होगी. girineha_30 नाम के यूजर ने लिखा- प्यारी लड़कियों, अगर तुम अपनी जिंदगी में शांति से रहना चाहती हो तो कृपया मम्माज बाय से दूर रहो, वरना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही देखने के लिए तैयार हो जाओ. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement