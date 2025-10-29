scorecardresearch
 

केले के गुच्छे में मिला ये जहरीला कीड़ा... काट ले तो तुरंत हो जाती है मौत

लंदन के एक सुपरमार्केट में काम करने वाले कर्मचारी उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने केले के गुच्छे में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी को देखा. वह केलों के बीच छिपी बैठी थी.

सुपरमार्केट के स्टाफ को केले के गुच्छे में मिली जानलेवा मकड़ी (Representational Photo - Pexels)
ग्रेटर लंदन के एक सुपरमार्केट में काम करने वाले कर्मचारी को केले के गुच्छों के बीच दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा मकड़ी मिली. हैरानी की बात ये थी कि यह मकड़ी जहां पाई जाती है यानी की उसका घर यहां से हजारों मील दूर था. इस प्रजाति की मकड़ी इतनी जानलेवा होती है कि अगर इंसानों को काट ले तो तुरंत मौत हो जाए.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, केले में सुपरमार्केट के स्टाफ को विशाल पनामा वांडरिंग स्पाइडर मिला था. वह अपने सामान्य आवास से लगभग 5,000 मील दूर था. बाद में इस कीट को केंट स्थित एक पशु बचाव अभयारण्य में ले जाया गया.

सुपरमार्केट के स्टाफ को दिखी मकड़ी
दक्षिण-पूर्वी लंदन के ओर्पिंगटन स्थित सुपरमार्केट में फल पहुंचाते समय एक डिब्बे में यह मकड़ी मिली थी. पिछले बुधवार (22 अक्टूबर) की सुबह लगभग 2 बजे जब नाइट शिफ्ट के स्टाफ अपनी सामान्य डिलीवरी कर रहे थे, तभी उन्हें यह खतरनाक कीड़ा दिखाई दिया. इससे वे डर गए.

इंसानों के लिए जानलेवा है वांडरिंग स्पाइडर
पनामा वांडरिंग स्पाइडर — जिन्हें फोनुट्रिया डेपिलेट भी कहा जाता है, काफी जहरीले होते हैं और अपने शिकार को मार सकते हैं और अगर काट लें तो इंसानों के लिए जानलेवा बन जाते हैं. शुक्र है कि पशु बचाव कर्मियों के पहुंचने से पहले ही कर्मचारी इस मकड़ी को पकड़कर एक डिब्बे में बंद करने में कामयाब रहे.

आखिरकार, इस कीड़े को केंट के टोनब्रिज स्थित राष्ट्रीय सरीसृप कल्याण केंद्र (एनसीआरडब्ल्यू) ले जाया गया. नीडटूनो से बात करते हुए, इस चैरिटी के निदेशक क्रिस न्यूमैन ने कहा कि वे सदमे में हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतनी खतरनाक मकड़ी नहीं देखी थी.

ये है दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी
उन्होंने बताया कि फोनुट्रिया वंश की घुमंतू मकड़ियां दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक मानी जाती हैं. एक औसत स्वस्थ इंसान के लिए काफी हद तक जानलेवा होता हैं.  इनके काटने से बहुत तेज दर्द होता है और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ जाती है.

क्रिस ने आगे कहा कि यह चैरिटी के लिए एक बेहद भाग्यशाली खोज थी क्योंकि यह मकड़ी उस बदकिस्मत ग्राहक के लिए सचमुच अफरा-तफरी मचा सकती थी जो केलों का वह गुच्छा खरीदता, जहां पर यह छिपी हुई थी. मकड़ी अब एनसीआरडब्ल्यू की देखरेख में है और उसके साथ उचित व्यवहार किया जाएगा.

ठंड शुरू होते ही बढ़ जाती हैं मकड़ियों की तादाद
यह घटना ऐसे समय में घटित हुई है, जब मकड़ी का मौसम पूरी तरह से शुरू हो चुका है, क्योंकि सर्दियों के आगमन के साथ ही आठ पैरों वाले कई जीव हमारे घरों में घुसने लगते हैं. हालांकि, ब्रिटेन के छह शहरों और क्षेत्रों को तैयार रहने को कहा गया है, क्योंकि जहरीली मकड़ियों की एक संभावित लहर देश को प्रभावित कर सकती है.

अगस्त में पहली बार फॉल्स वांडरिंग स्पाइडर मकड़ियों को देखा गया था, जिन्हें व्यापक रूप से ब्रिटेन के सबसे खतरनाक अरचिन्ड्स में से एक माना जाता है. हाल के वर्षों में, फॉल्स वांडरिंग मकड़ी के देश भर में काटने की घटनाओं में भारी वृद्धि हो रही है.

इन मकड़ियों के काटने से सूजन, बेचैनी और दुर्लभ मामलों में गंभीर संक्रमण हो सकता है. ये मकड़ियां अक्सर खिड़कियों के कोनों, शेड, गैरेज और शांत इनडोर क्षेत्रों में देखी जाती हैं और आमतौर पर इंग्लैंड के दक्षिण में केंद्रित होती हैं.

---- समाप्त ----
