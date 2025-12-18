scorecardresearch
 
अनंत अंबानी के साथ आरती कर लियोनेल मेसी बोले- 'जय माता दी'... वीडियो हुआ वायरल

दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अपना इंडिया टूर गुजरात के जामनगर में मौजूद वंतारा पहुंचकर खत्म किया. वह यहां अंबानी के मेहमान थे. इस दौरान उन्होंने आरती में भाग लिया और "जय माता दी" के नारे भी लगाए.

महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने वंतारा में की आरती और जय माता दी का लगाया नारा. (Photo : insta/@vantara)
महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी का इंडिया टूर बेहद यादगार रहा. वह तीन दिनों के लिए भारत आए थे. इस दौरान मेसी ने कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और गुजरात विजिट किया. गुजरात में वह जामनगर स्थित वंतारा गए हुए थे. यह मेसी अंबानी परिवार के मेहमान बनकर आए थे. वंतारा उनका भारत में अंतिम पड़ाव था. यहां उन्होंने कई गतिविधियों में हिस्सा लिया. 

वंतारा पहुंचने पर मेसी ने अंबानी परिवार की मेजबानी में मंदिर में आयोजित पूजा और आरती में भी हिस्सा लिया और 'जय माता दी' के जयकारे भी लगाए. इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है. आरती में मेसी, अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ मौजदू थे. इस दौरान मेसी के साथ उनके मियामी टीम के साथी खिलाड़ी लुइस सुओरज और रोड्रिगो डी पॉल भी साथ दिखे. 

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वंतारा के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में मेसी को मंदिर में आरती करते देखा जा सकता है. लियोनेल मेसी वहां पर बने एक मंदिर में आरती कर रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस दौरान वह " जय माता दी" के जयाकरे भी लगा रहे हैं.

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा - वंतारा को लियोनेल मेसी, लुइस सुओरज और रोड्रिगो डी पॉल का स्वागत करने का मौका मिला. कैप्शन में आगे लिखा कि खिलाड़ी यहां के बचाव, इलाज और देखभाल से जुड़ी कहानियों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए. 

मेसी के नाम शेर का बच्चा 
जब मेसी वंतारा पहुंचे हुए थे तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने महान खिलाड़ी मेसी के सम्मान में एक शेर के बच्चे का नामाकरण किया. शेर के बच्चे का नाम लियोनेल रखा गया. इस दौरान मेसी ने फोस्टर केयर सेंटर का भी दौरा किया जहां अनाथ और कमजोर जानवरों का इलाज और देखभाल की जाती है.    

